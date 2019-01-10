F-35A戰機一架33億！　防衛省首次公開軍備價格清單

▲ 防衛省預計採購27架F-35A，每架約116億日圓（約新台幣33億）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本防衛省8日公開了2019至2023年度《中期防衛力整備計劃》的裝備價格清單，裡頭包含「F-35A匿蹤戰機」、「陸基神盾系統」、潛艦及無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）等預估採購價格。這也是防衛省「首度」在官方網站上對外公布各項主要防衛裝備的單價，外界推測，官方很可能是擔憂購置防衛裝備的相關預算膨脹，才會採取這樣的行動。

根據日本《共同社》報導，在這份價格清單中，單價最貴的就屬陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」，每套大約1224億日圓（約新台幣346億），防衛省預計採購兩套。其次是潛艦，每艘單價大約647億日圓（約新台幣183億），預計採購5艘；「全球鷹」無人偵察機的單價則約173億日圓（約新台幣49億）。

▲ 陸基神盾系統（Aegis Ashore）單價最高，每套大約1224億日圓（約新台幣346億）。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁Lockheed Martin官網）

▲ 「全球鷹」無人偵察機的單價約173億日圓（約新台幣49億）。（圖／翻攝自美國空軍官網）

預計採購27架的「F-35A匿蹤戰機」，每架約116億日圓（約新台幣33億）； F-15戰鬥機的改裝費，每架則約為35億日圓（約新台幣10億），防衛省預計改裝20架，以提升它們在電子戰方面的能力。

不過，各界相當關切的海上自衛隊護衛艦「出雲號」的航母化改造費用，並不在本次公開的名單中，防衛省對此解釋，因為當局還需要針對甲板的強度等進行調查，因此目前還無法公佈；至於「出雲號」未來會搭載的F-35B，防衛省則以「對今後的適當採購會造成影響」為由，同樣沒有公佈。

▲ 因為甲板強度還需要調查，出雲號「航母化」價格並未列在這次公開的清單中。（圖／翻攝自維基百科）

防衛省說明，之所以公開這些防衛裝備的價格，是因為外界對於它們的關注正持續高漲，這是做為「履行說明責任」活動的一環。此外，官網上所公布的價格還只是估算價格，未來要是受到匯率影響，也隨時有可能發生變動。

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