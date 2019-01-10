　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

F-35A戰機一架33億！　防衛省首次公開軍備價格清單

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 防衛省預計採購27架F-35A，每架約116億日圓（約新台幣33億）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本防衛省8日公開了2019至2023年度《中期防衛力整備計劃》的裝備價格清單，裡頭包含「F-35A匿蹤戰機」、「陸基神盾系統」、潛艦及無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）等預估採購價格。這也是防衛省「首度」在官方網站上對外公布各項主要防衛裝備的單價，外界推測，官方很可能是擔憂購置防衛裝備的相關預算膨脹，才會採取這樣的行動。

根據日本《共同社》報導，在這份價格清單中，單價最貴的就屬陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」，每套大約1224億日圓（約新台幣346億），防衛省預計採購兩套。其次是潛艦，每艘單價大約647億日圓（約新台幣183億），預計採購5艘；「全球鷹」無人偵察機的單價則約173億日圓（約新台幣49億）。

▲ 陸基神盾系統（Aegis Ashore）單價最高，每套大約1224億日圓（約新台幣346億）。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁Lockheed Martin官網）

▲ 「全球鷹」無人偵察機的單價約173億日圓（約新台幣49億）。（圖／翻攝自美國空軍官網）

預計採購27架的「F-35A匿蹤戰機」，每架約116億日圓（約新台幣33億）； F-15戰鬥機的改裝費，每架則約為35億日圓（約新台幣10億），防衛省預計改裝20架，以提升它們在電子戰方面的能力。

不過，各界相當關切的海上自衛隊護衛艦「出雲號」的航母化改造費用，並不在本次公開的名單中，防衛省對此解釋，因為當局還需要針對甲板的強度等進行調查，因此目前還無法公佈；至於「出雲號」未來會搭載的F-35B，防衛省則以「對今後的適當採購會造成影響」為由，同樣沒有公佈。

▲ 因為甲板強度還需要調查，出雲號「航母化」價格並未列在這次公開的清單中。（圖／翻攝自維基百科）

防衛省說明，之所以公開這些防衛裝備的價格，是因為外界對於它們的關注正持續高漲，這是做為「履行說明責任」活動的一環。此外，官網上所公布的價格還只是估算價格，未來要是受到匯率影響，也隨時有可能發生變動。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

關鍵字：F-35A,中期防衛力整備計畫,陸基神盾系統,全球鷹,防衛省,航母化,出雲號,軍武,國際軍武,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

400億可買7架F-16V　「發現金給低收入」鄉民轟：寧可買武器

台灣如何防範對岸軍事壓力　寇謐將建議：加強政治作戰反制統戰

迎接中華民國108年元旦　空軍F-16編隊花蓮衝場

F-35A戰機一架33億！　防衛省首次公開軍備價格清單

烏克蘭現況還有待改進　外交部長：5年內不加入歐盟、北約

陸派3軍艦「訪柬埔寨4天」　鞏固雙方同盟與軍事合作

日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

合併「一、三野戰軍」　南韓陸軍地面作戰司令部正式成立

陸國產航母完成海試　港媒：甲板未見艦載機起降痕跡

美軍成功發射20顆「超高速砲彈」　王臻明：將改寫未來戰爭型態

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

F-35A戰機一架33億！　防衛省首次公開軍備價格清單

烏克蘭現況還有待改進　外交部長：5年內不加入歐盟、北約

陸派3軍艦「訪柬埔寨4天」　鞏固雙方同盟與軍事合作

日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

合併「一、三野戰軍」　南韓陸軍地面作戰司令部正式成立

陸國產航母完成海試　港媒：甲板未見艦載機起降痕跡

美軍成功發射20顆「超高速砲彈」　王臻明：將改寫未來戰爭型態

陸探月工程總師：美國曾索取嫦娥四號軌道數據　自己卻關閉共享

克赤海峽衝突後首進黑海　美登陸艦訪羅馬尼亞「或舉行聯合演習」

聖彼得堡日常「D-30榴彈炮」報時　普丁親臨淡定「拉桿發射」

中學五人制／找建國教頭幫指點　苗縣頭份盼推足球三級制

天然催情素在這！韭菜、牡蠣...幫男友補這7樣食物就對了

優客工場「青創基地」台北開幕　李榮民：助兩岸年輕人創業

《三生三世》小童星「14歲180公分」變長腿歐巴！　粉絲戀愛：像漫畫走出來

快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

讓男人興奮的是妳的叫床聲　女人必學AV女優4大性愛技巧

造韓網軍抓到了？控風向「2分鐘出1篇文」3月洗383篇文　PTT原始資料曝光

航空雙雄年終出爐！　華航平均2.2個月、長榮航空維持發4個月

飲料龍頭曾請張學友、李敏鎬代言　如今面臨破產人去樓空

拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

軍武熱門新聞

日砸46億買馬毛島　供美戰機起..

美發射超高速砲彈　改寫未來戰爭..

防衛省採購F-35A戰機每架3..

陸3軍艦訪柬埔寨　鞏固雙方同盟

烏克蘭外長：5年內不加歐盟北約

美國曾索取嫦娥四號軌道數據被拒..

發錢給低受入？400億可買7架..

港媒：陸航母甲板未見艦載機起降..

解放軍45人升少將　遼寧艦再添..

200多處戰時遺址　韓國瑜：規..

南韓陸軍地面作戰司令部正式創立

陸首艘國產航母完成第4次海試

嚴德發視導五指山公墓

普丁親自發射D-30榴彈炮　全..

更多熱門

相關新聞

陸3軍艦訪柬埔寨　鞏固雙方同盟

中國大陸9日派出3艘大型軍艦在柬埔寨港口停泊，展開為期4天的訪問，以強化雙方的軍事合作。柬埔寨國防部發言人索基表示，雙方海軍的合作很重要，不過否認中方意在「宣揚自身影響力」。針對各方揣測大陸有意「在柬埔寨西南海岸設立海軍基地」一事，總理洪森則予以否認。

日參加UN氣候會議　3C設備遭竊

日砸46億買馬毛島　供美戰機起降訓練

4歲童尿床遭虐死　狠母：大女兒打的

南韓陸軍地面作戰司令部正式創立

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14萬

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

「5種渣男特質」中1項＝母湯交往

網狂推！好市多神級可可爆好喝

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

2019第2起路殺案！石虎睜眼離世

高雄港空櫃落海　緊急進行打撈

「近距離自拍周子瑜」：此生無憾

浪浪被小孩「嘴塞鞭炮」炸爛噴血

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面