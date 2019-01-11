台南市議長郭信良「設人民請願中心」　邱莉莉：疊床架屋

▲台南市議長郭信良要在議會設置人民請願中心，市議員邱莉莉說這是疊床架屋，並質疑有居心不良之嫌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良表示，議會將增設人民請願中心，並以議會之名發文要求市府對墊付款案均需按提案程序送議會審議，議員邱莉莉質疑，地方制度法原本就有人民請願的制度設計，各議員服務處也都有接受請願功能，疊床架屋設置人民請願中心，還要人事室配合，郭信良顯有打算把議會攬為己有，意圖號令行政權。

邱莉莉說，郭信良過去曾有借服務之名行借貸之實的不良紀錄，民進黨廉政會認為其行為有可議之處而論及開除黨籍，市民怎會放心把人民，請願透過郭信良處理？

邱莉莉指出，依照地方制度法規定，市議會議事規則第3章就有人民請願案的處理流程，第17條「本會開會時，對於人民請願案應依規定辦理。請願人持請願案到會請願時，由有關委員會召集人或議長指定人員接見。」；第19條「本會休會期間，人民請願案有下列情形之一者，得由議長決定轉送有關機關處理：一、毋須本會表示意見且有時間性者。二、屬查詢性質或請求核轉者。三、屬行政職權範圍者。」。第21條「本會依第19條規定轉送有關機關之人民請願案，不得責成為一定之處理。」。

邱莉莉說，台南市議會在縣市合併前曾設置過人民請願中心，但功能不彰，更何況郭信良的人民請願中心做法，已明顯影響議會議員們的權益，她質疑郭信良拋出人民請願中心案，除轉移議長跑票醜聞焦點，證諸郭信良在官田鋼鐵案等弊案官司，也有居心不良的動機。

邱莉莉進一步說，郭信良於1月9日發文議會與市府，表示「自即日請台南市政府依各機關單位預算執行要點規定，應送議會同意後始得支用之墊付款案，均需按提案程序送議會審議，依大會決議據辦，不應先行墊支。」；第2屆市議會由谷暮．哈就議員於2016年第2屆第4次定期大會提案，「因考量中央核定之計畫型專案補助以及國營事業同意捐助之回饋金核定期程不一，部分墊付案無法於議會開議期間送請議會審議致無法動支，參酌北市、高市做法，若屬中央各部會全額補助或國營事業捐助回饋經費，可由市府先行動支再彙案補辦預算，若需市府配合款且需併同辦理追加預算者，仍循議會審議程序辦理。」。該提案獲大會審查意見通過，郭信良當議長沒幾天，就以一己意志發文要改變合議制的決議，難以說服當初支持該案的議員們，也不符合府會制度。

邱莉莉強調，郭信良變相擴權的舉動，有李全教當年的影子，把自己當成議會的唯一代表，並伸手欲干涉行政權，這就是他不惜叛黨也要當上議長的原因，但郭信良只是57名議員之一，無權凌駕其他議員權益，民進黨議員不會讓郭信良予取予求。

針對邱莉莉議員質疑台南市議會設人民請願中心一事，議長郭信良11日下午表示予以尊重，但他現在念茲在茲的就是善盡全民議長之職，讓台南市議會接地氣，尤其重要的是讓台南市所有議員，充分發揮監督市政職責。如果邱莉莉議員想進一步瞭解法令及如何落實，郭信長表示會請相關單位向她說明，至於其它發言，他則用寬容體諒來看待。