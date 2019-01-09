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蔡英文要郭信良選議長？　邱莉莉：敢叛黨就別賣乖

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▲參選台南市議長失利的議員邱莉莉強調，郭信良既已叛黨奪得議長，就好好去當他的議長，汙名民進黨是不會讓自己漂白的。（圖／記者林悅翻攝）

▲參選台南市議長失利的議員邱莉莉強調，郭信良既已叛黨奪得議長，就好好去當他的議長，汙名民進黨是不會讓自己漂白的。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

脫黨獲國民黨團議員全數支持當選的台南市議長郭信良，1月9日在上廣播節目時表示「蔡英文總統要他出來選議長，但派系干預有人從中作梗」，台南市議員邱莉莉痛批郭信良敢叛黨就別賣乖。

參選台南市議長失利的邱莉莉說郭信良一直想誤導視聽，指新潮流系干預來合理化叛黨的行動，但她在議長選舉黨團假投票拿到15票中，隸屬新潮流系的議員只有5票，其他的議長支持票都是她20年來努力經營與相處的同事情誼而來，郭信良到現在還在汙衊黨團假投票的結果為派系運作，還把火延燒至賴清德院長、黃偉哲市長，繼續傷害民進黨令人感到痛心至極。

邱莉莉表示郭信良三番兩次說總統要他出來選議長，不但黨團總召林宜瑾曾公開反駁為「子虛烏有」，為避免郭信良繼續陷總統於不義，她也必須把事實還原。邱莉莉說2018年12月13日黨團假投票前，她曾向蔡英文總統確認有無郭信良所提之事，蔡英文總統12月10日回電「能夠協調最好，協調未果一切就交由黨團假投票決定」，郭信良為求自身從叛黨泥沼中脫身，對外亂放違反蔡英文總統意志的訊息，不知是何居心？

邱莉莉說郭信良本身擔任過3屆副議長，都是由黨團推舉產生，他很清楚正副議長黨團提名的遊戲規則，應該是去爭取黨團成員在假投票的支持，怎麼反而去向蔡英文總統求援？然後再栽贓參與假投票的黨團同志是被派系干預！外界可回頭檢視黨團假投票的過程，一切都是公開透明，她在黨團假投票獲得過半數15票的支持，郭信良卻退席不接受假投票結果，現在為洗脫叛黨的形象，不惜陷總統於不義、拖賴清德院長與黃偉哲市長下水、栽贓黨團議員被派系干預，就是不檢討自己，完全沒有政治擔當。

邱莉莉強調郭信良當3屆副議長，但為何前市長賴清德、黃偉哲市長都不認為他是可以適任議長人選，就是因為郭信良在外的負面社會評價，假借服務之名、行借貸之實，然後就不還款，郭信良無法令人信任。郭信良既已叛黨奪得議長，就好好去當他的議長，汙名民進黨是不會讓自己漂白的。

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關鍵字：蔡英文,郭信良,議長,邱莉莉,叛黨

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