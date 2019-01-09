郭信良退黨參選議長　黃先柱：叛黨一定依黨紀處置！

▲民進黨台南市黨部主委黃先柱表示郭信良叛黨參選，又把總統拖下水是不義之舉，請不要再消費民進黨，也不要拿總統來當擋箭牌。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議長郭信良接受電台訪問提及「議長選前他曾多次與總統蔡英文見面，總統確實有要他出來選議長」等語，民進黨台南市黨部主委黃先柱9日表示，叛黨參選，又把總統拖下水是不義之舉，無疑是對民進黨的二度傷害，請郭信良不要再消費民進黨，也不要拿總統來當擋箭牌。

黃先柱表示蔡英文總統和賴清德院長，對於所有要參選議長的同志前往拜訪，都是予以鼓勵，但一定尊重黨內選舉機制，絕不可能接受叛黨參選的行為，請郭信良不要把總統對所有同志的鼓勵，拿來合理化自己叛黨的行為，所有黨員的參選，都需依黨內民主機制產生，這是全黨上下的基本共識，不容動搖，也沒有模糊空間。

黃先柱主委表示民進黨有25席議員，另在議長選舉時也爭取到了他黨４席議員的支持，共有29席議員，若無郭信良等4席跑票議員，循黨內機制參選，仍可過半贏得議長選舉，很可惜郭信良卻選擇與國民黨聯手，視民進黨規與黨紀於無物，對於叛黨跑票行為，民進黨絕對沒有第二條路，一定予以除名處置，否則將引起民進黨支持者的強烈抗議和反彈。

民進黨台南市黨部表示已接獲大量支持者的抗議電話，詢問何時開除4名跑票議員，支持者紛表示，絕不能接受跑票議員重返民進黨；對此，黃先柱主委也表示民進黨一定依黨紀處理，對於跑票議員只有除名一個選擇，不會因人而異，民進黨一定堅守清廉正義的價值，對選民負責。