　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本7-ELEVEN「限定商品」台灣小7也買得到了！雪肌粋洗面乳189元快手刀搶

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 台灣人最愛！日本7-ELEVEN限定商品雪肌粋、7-PREMIUM開賣 。（圖／業者提供）

▲日本7-ELEVEN限定商品雪肌粋、7-PREMIUM，在台灣小7也買得到了！（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好日本商品在台灣長期不墜的銷售潛力，小7今（10日）宣布，將於1月16日起在台北市逾700家門市率先導入「日本7-ELEVEN限定商品」，包括取得日本KOSE正式授權、首次進駐台灣便利商店的雪肌粋系列，以及全台獨賣7-PREMIUM休閒零食等，多達近20種品項。

透過國際採購優勢，小7將日本7-ELEVEN高人氣商品引進來台開賣，並在門市內設立「日本7-ELEVEN限定商品」專區，讓消費者免出國、就近就能買到日本夯品。除台北市逾700家門市率先導入外，ibon mart統一超商線上購物中心也同步開賣。

小7指出，分析國人旅日的消費習慣，發現民眾到日本旅行每天都一定會逛便利商店，其中更以當地限定商品最受歡迎，像是日本7-ELEVEN獨家販售的雪肌粋，以及自有品牌7-PREMIUM等產品，均名列在台灣人去日本的必買清單當中。

因此，小7這次共引進4支深受台灣消費者歡迎的雪肌粋商品，包括在日本總銷量已突破2,000萬條的「雪肌粋淨白洗面乳」、控油和保濕效果都大受好評的「雪肌粋卸妝凝露」、「雪肌粋化粧水」及「雪肌粋美肌凝凍」等，堪稱高CP值的保養好物。

▲▼ 台灣人最愛！日本7-ELEVEN限定商品雪肌粋、7-PREMIUM開賣 。（圖／業者提供）

同時，小7也引進14款日本7-PREMIUM商品，包括「炸豬排風味餅乾」、「夾心奶油餅乾」等。小7指出，將日本7-ELEVEN兩大系列的熱銷商品引進販售，不僅創造更多差異化商品結構並強化獨特性，更期望能帶動門市國際採購業績成長3成。

小7說，近兩年共引進超過20個國家、800種以上的品項，其中日系商品佔比就超過70%，日本已成為台灣人選購進口品國家的排行榜NO.1；商品結構則以糖果與零食為大宗，占比超過3成，一些具有差異化、且網路討論度高的新品最受國人青睞，成功帶動國際採購的業績近4年來都有雙位數成長。

另外，來自日本東京的藥妝通路品牌Tomod’s，則在1/10開幕的微風南山百貨中打造首家全新概念店，並加重彩妝、保養類商品的比重，較一般門市彩妝品多了一成多，像是到日本必買的質感彩妝EXCEL、日本國民彩妝品牌CHIFURE，以及歐洲人氣平價彩妝品牌essence艾森絲等。

▲▼ Tomod’s 。（圖／業者提供）

ET快訊
殺人犯遭盤查亮槍　女警哭求「別開槍」！男警一槍擊斃
快訊／調查官出馬找高志鵬！下午4點押送至台北監獄

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,雪肌粋洗面乳,日本

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

神人評比3大超商福袋「這家大勝」！小7開賣4分鐘完售...萊爾富還有40萬份

影／一次狂買5盒囤貨！好市多「爆濃神級可可」網狂推：真的超好喝

影／一次狂買5盒囤貨！好市多「爆濃神級可可」網狂推：真的超好喝

影／好市多驚現「噁爛退貨襪」？起毛球+黑印子網全嚇瘋：祝奧客得香港腳

盤點量販人氣爆棚「話題零食」！買這款竟然還免費送美國神仙牛肉

微風南山早上才開幕　14：13美食街跳電眾人摸黑吃飯

大甲媽加持招財錢母開運酒　全聯開賣限量6千組

李天鐸建築師操刀　打造台中七期「博克萊」美學建築！

日本7-ELEVEN「限定商品」台灣小7也買得到了！雪肌粋洗面乳189元快手刀搶

15天免費看「國際級光雕展」！24萬顆彩色燈泡打造台北最美夜景

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

微風南山早上才開幕　14：13美食街跳電眾人摸黑吃飯

大甲媽加持招財錢母開運酒　全聯開賣限量6千組

李天鐸建築師操刀　打造台中七期「博克萊」美學建築！

日本7-ELEVEN「限定商品」台灣小7也買得到了！雪肌粋洗面乳189元快手刀搶

15天免費看「國際級光雕展」！24萬顆彩色燈泡打造台北最美夜景

【廣編】跟著美秀阿姨領紅包　RE紅包送免費現金回饋

【廣編】台灣Pay聯手三大超商　用行動支付送49元早餐組

必備神卡活用4祕技爆激省！麥當勞得來速點餐比到櫃檯便宜

昆凌綁高馬尾甜牽小周周　低調露出「髮圈界愛馬仕」

廖鎮漢給微風南山打90分　服務業永遠有成長空間

亞足賽／戲劇性入選12小時排上替補　李昇祐拼小組首場出賽

贈獎／狗的演技好到傻眼！榮獲坎城「狗狗金棕櫚獎」神片《狗奴人生》

快訊／微風南山開幕首日B2美食街跳電！民眾一度摸黑用餐

微風南山早上才開幕　14：13美食街跳電眾人摸黑吃飯

中非合作堅不可摧　人民日報：抹黑言論只能落個潰滅結局

天網行動去年追回1335名外逃人員　追贓金額超過35億人民幣

三星去年第四季利潤大降近3成　日經：三星今年將削減成本

連6年成最大買家！這國富人捧現金瘋房產　對美國情有獨鍾

李千那養兒女慘討超商過期食品果腹　淚問師：可欠學費嗎

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

消費熱門新聞

神人評3大超商福袋「這家大勝」

網狂推！好市多神級可可爆好喝

抽賓士！超商雙雄90萬份福袋開..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

用4祕技到麥當勞得來速點餐激省

時代眼淚！陽明山首家星巴克掰了

茶葉蛋跟著漲？4大超商都回應了

網全嚇瘋！好市多驚現噁爛退貨襪

昆凌低調露出「髮圈界愛馬仕」

量販史上最貴泡麵！每天限量88..

抽澳門雙人來回機票

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

三商巧福漲價了　神人揭不倒特點

快！免費送王品、陶板屋餐券30..

更多熱門

相關新聞

空手道校隊1hr徒手捕獲1.7米金槍魚

鹿兒島奄美市兩名國中三年級的學生8日下午到海邊玩耍，聽到有小學生大喊「海裡有鯊魚」，於是趕忙衝上前救援，這才發現原來水中的巨物其實是長1.7公尺的金槍魚（通稱鮪魚、吞拿魚），兩人乾脆聯手花了1個小時搏鬥，終於戰勝幾乎和自己身高差不多的大魚。

PM10是胎兒過輕殺手　嘉義成重災區

土庫曼對日本世界波被讚開賽最佳進球

買不到KITTY福袋　竟打電話報警

日澳南北聯手抗生長季　生產高級水果

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面