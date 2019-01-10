日本7-ELEVEN「限定商品」台灣小7也買得到了！雪肌粋洗面乳189元快手刀搶

▲日本7-ELEVEN限定商品雪肌粋、7-PREMIUM，在台灣小7也買得到了！（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好日本商品在台灣長期不墜的銷售潛力，小7今（10日）宣布，將於1月16日起在台北市逾700家門市率先導入「日本7-ELEVEN限定商品」，包括取得日本KOSE正式授權、首次進駐台灣便利商店的雪肌粋系列，以及全台獨賣7-PREMIUM休閒零食等，多達近20種品項。

透過國際採購優勢，小7將日本7-ELEVEN高人氣商品引進來台開賣，並在門市內設立「日本7-ELEVEN限定商品」專區，讓消費者免出國、就近就能買到日本夯品。除台北市逾700家門市率先導入外，ibon mart統一超商線上購物中心也同步開賣。

小7指出，分析國人旅日的消費習慣，發現民眾到日本旅行每天都一定會逛便利商店，其中更以當地限定商品最受歡迎，像是日本7-ELEVEN獨家販售的雪肌粋，以及自有品牌7-PREMIUM等產品，均名列在台灣人去日本的必買清單當中。

因此，小7這次共引進4支深受台灣消費者歡迎的雪肌粋商品，包括在日本總銷量已突破2,000萬條的「雪肌粋淨白洗面乳」、控油和保濕效果都大受好評的「雪肌粋卸妝凝露」、「雪肌粋化粧水」及「雪肌粋美肌凝凍」等，堪稱高CP值的保養好物。

同時，小7也引進14款日本7-PREMIUM商品，包括「炸豬排風味餅乾」、「夾心奶油餅乾」等。小7指出，將日本7-ELEVEN兩大系列的熱銷商品引進販售，不僅創造更多差異化商品結構並強化獨特性，更期望能帶動門市國際採購業績成長3成。

小7說，近兩年共引進超過20個國家、800種以上的品項，其中日系商品佔比就超過70%，日本已成為台灣人選購進口品國家的排行榜NO.1；商品結構則以糖果與零食為大宗，占比超過3成，一些具有差異化、且網路討論度高的新品最受國人青睞，成功帶動國際採購的業績近4年來都有雙位數成長。

另外，來自日本東京的藥妝通路品牌Tomod’s，則在1/10開幕的微風南山百貨中打造首家全新概念店，並加重彩妝、保養類商品的比重，較一般門市彩妝品多了一成多，像是到日本必買的質感彩妝EXCEL、日本國民彩妝品牌CHIFURE，以及歐洲人氣平價彩妝品牌essence艾森絲等。