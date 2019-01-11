中油拜會高市府討論賽馬產業鍊　韓國瑜：聊高雄賽馬歷史

▲中油公司拜會高雄市長韓國瑜,並未詳細討論到賽馬產業鍊 。（圖／記者賴君欣攝）

記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

中油公司拜會高雄市政府，韓國瑜市長親自迎接，雙方會談除了討論到空氣污染、如何幫小朋友裝冷氣、未來有沒有可能土地開發等問題，至於關於韓國瑜在就任前拋出要將中油楠梓廠遷廠後的土地規劃成為「賽馬產業鍊」，韓國瑜說沒有討論很清楚，僅有討論高雄過往的賽馬歷史。

韓國瑜表示，會跟中油公司之間建立一個對話平台，透過平台希望中油公司能夠解決高雄市空污問題，並且能夠在中油廠區週邊鄰近學校教室的冷氣安裝、空氣清淨機設備等等，對於這部分，已經將公司註冊登記轉到高雄市的中油公司允諾會協助。韓國瑜也非常肯定，畢竟中油來到高雄在稅收方面，對高雄市政府來說將是一大助力。

▲中油公司拜會高雄市長韓國瑜,並未詳細討論到賽馬產業鍊 。（圖／記者賴君欣攝）

對於中油楠梓廠區遷廠後的土地使用問題，韓國瑜表示，中油公司預計未來要用15年時間才能調整原先污染變回乾淨，另外有70多公頃是行政區比較屬於乾淨這一塊是可以運用，但是還沒有跟中油公司來討論，因為韓國瑜認為中油公司對於賽馬這一塊沒有討論很清楚，僅有討論到過去賽馬在高雄的歷史，並沒有討論合作開發賽馬產業鍊。

▲中油公司拜會高雄市長韓國瑜，並未詳細討論到賽馬產業鍊 。（圖／記者賴君欣攝）