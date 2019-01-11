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《來去高雄》被網酸「幫花媽做政績總整理」　韓國瑜霸氣護冰冰

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▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

▲白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片，下同）

地方中心／綜合報導

高雄市觀光局日前邀請資深藝人白冰冰出任1月的觀光大使，且白冰冰無償擔任代言人，更自掏腰包支付了40、50萬元製作費拍攝MV，影片近日曝光後，網友褒貶不一。有網友認為彷彿在幫花媽做政績總整理，但也有人認為很感動，會想去MV有提到的幾個地方走走。對此，市長韓國瑜則是表示，「我完全不在乎，重點是高雄的熱度亮度能否讓海內外看得見，心存感謝」。

白冰冰《來去高雄》MV被分享在官方Youtube後，截至11日上午10時已有45萬人次點閱。從影片中可見融入許多高雄著名景點，包含愛河、蓮池潭、85大樓、佛陀紀念館、寶來溫泉、夜市、小吃等。儘管有許多人批評質感不佳，但也有人說，「好棒的一首來去高雄，冰冰姐唱的好好聽喔」、「謝謝妳為台灣，為高雄拍了那麼好的影片」、「拍得很好很美，我是高雄人我很謝謝妳」、「冰冰姐拍的這這支MV，把高雄的美景發揮淋漓盡至」。

據《中國時報》報導，韓國瑜表示人家願意幫高雄拍MV，他都心存感謝，不在乎如果宣揚前前前市長，重點是高雄的熱度亮度能不能讓海內外看得見，這才是重點。

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▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

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關鍵字：來去高雄,花媽,政績,韓國瑜,白冰冰

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