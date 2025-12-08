全台5縣市今起停水　時間區域一次看

▲停水示意圖。（圖／記者許宥孺攝）

配合工程施作，台灣自來水公司宣布將於今天起將實施計畫性停水，受影響地區涵蓋桃園市、嘉義縣、台南市、彰化縣、宜蘭縣等特定區域。台水公司提醒，敬請受影響用戶，務必在停水開始前6小時內完成足夠的儲水。而受影響區域整理為以下：



►桃園市（共三區域）

停水時間：12月8日11:00至22:00

區域：桃園區壽山路；龜山區光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路

原因：配合龜山區萬壽路2段1136號前汙水改管工程

停水時間：12月8日00:00至06:00

區域：蘆竹區外社街、山林路二段、山頂街、後面坑路、草仔崎路

原因：台電辦理新設或線路改良工程，導致配合性停電停水

停水時間：12月8日22:00至12月9日02:00

區域：龍潭區中正里

原因：富山分區進行管網封閉調查作業

►宜蘭縣

停水時間：12月8日13:00至17:00

區域：礁溪鄉柴圍路

原因：配合114-115年度深溝廠與宜蘭縣府柴圍路工程進行管線遷移作業

►彰化縣

停水時間：12月8日09:00至17:30

區域：伸港鄉全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。

原因：辦理彰化-伸港鄉西全路等汰換管線工程(工區伸港鄉西全路及其巷道(東全路、西興路46巷)

►嘉義縣（共兩區域）

停水時間：12月8日08:00至17:00

區域：民雄鄉豐收村好收1之23號至148號、山子腳302至306號範圍巷弄

原因：汰換管線工程施工，部分管末地區水壓回穩將延遲60分鐘，遇雨順延

停水時間：12月8日08:00至17:00

區域：大林鎮中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街

原因：中興路等地區辦理汰換管線工程，部分管末地區水壓回穩需延遲30分鐘，遇雨順延



►台南市

停水時間：12月8日08:30至17:00

區域：楠西區東勢里、楠西里，共2個村里。

原因：辦理楠西區茄拔路等汰換管線工程。