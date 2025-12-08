　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

▲▼哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）

▲哈瑪斯公開宣示若巴勒斯坦成功建國，願意把加薩的武器交由未來的巴勒斯坦政府管理。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯高層罕見釋出新訊號，公開宣示若以色列結束對巴勒斯坦的占領、巴勒斯坦成功建國，願意把加薩的武器交由未來的巴勒斯坦政府管理，並強調哈瑪斯不需在加薩主政。埃及則直指，目前首要工作是成立能治理加薩的技術官僚機構，為後續重建鋪路。

根據《中央社》報導，哈瑪斯談判代表領袖哈亞（Khalil Al-Hayya）6日公開表示，「只要以色列停止占領，我們的武器將交給國家管轄」，所指的「國家」即為一個具有主權的巴勒斯坦國。他並補充，哈瑪斯手中武器的存在，是「與占領與侵略密切相關」。

哈亞並表態，接受聯合國派遣國際穩定部隊進入加薩，以監督邊界安全、落實停火協議；但他也強調，這支部隊的目的不會是迫使哈瑪斯解除武裝。同時，哈瑪斯同意由專業的技術官僚組織負責加薩的日常行政運作，再度重申不堅持掌權。

目前外界高度關注的是由美國總統川普推動、並在埃及、卡達、土耳其斡旋下於10月10日生效的加薩停火協議第二階段。一名阿拉伯外交官與一名西方外交官透露，年底前有望成立一個國際過渡管理機構，負責加薩走廊下一階段的治理架構。

兩名外交官也指出，川普將擔任「和平委員會」主席，負責監督加薩重建，委員會成員將由中東與西方多國領袖組成。不過，部分阿拉伯國家近期對第二階段進展緩慢表達憂心，並強調必須重新開放拉法關卡，以便人道物資進入，同時反對任何迫使巴勒斯坦人離散的安排。

以色列「領土內政府活動協調局」（COGAT）本月3日宣布，「未來幾天內」將開放拉法關卡，允許加薩居民經由該處前往埃及。此舉立即引發埃及、卡達與土耳其不滿，三國5日聯合表示，對以方提出讓巴勒斯坦人單向離境的說法感到震驚，並強調「堅決反對任何將巴勒斯坦人民驅逐出家園的企圖」。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）則明確表態，拉法關卡只會作為人道及醫療物資的進入通道，不會被用來推動人口遷移。他強調，任何戰後安排都必須由巴勒斯坦人自行決定，而在此時成立技術官僚機構「是恢復加薩公共服務的必要第一步」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手
那對夫妻Nico曝「家人做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕
導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌
「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

低價買車吸金百億！　伊朗詐欺犯「絞刑處決」

貿易失衡擴大　馬克宏：中國若「不縮減順差」將啟動關稅反制

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

低價買車吸金百億！　伊朗詐欺犯「絞刑處決」

貿易失衡擴大　馬克宏：中國若「不縮減順差」將啟動關稅反制

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

前遊騎兵、NHL達拉斯星老闆希克斯辭世　享壽79歲

福特「改款新7人座休旅」現身！2.3升渦輪主打3排大空間

12月8日星座運勢／雙魚轉角遇桃花！　獅子座戀情有甜蜜突破

大里新案強攻「換屋不搬區」　超巨面寬秒吸換屋族目光

比主動式ETF厲害　老手點名「TISA台股基金」真正划算

AKB48成軍20年！前田敦子、大島優子世紀合體淚崩…神7回歸少了她

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

低價買車吸金百億！　伊朗詐欺犯「絞刑處決」

貿易失衡擴大　馬克宏：中國若「不縮減順差」將啟動關稅反制

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國雷達兩度照射　前自衛隊幹部：極為挑釁

詭！日本獵人入山驚見「跪坐男屍」

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日表示，他將於本月稍晚與美國總統川普會晤，並稱以色列「很快」將進入川普提出的加薩和平計畫第二階段。

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

中國雷達兩度照射　前自衛隊幹部：極為挑釁

中國雷達兩度照射　前自衛隊幹部：極為挑釁

西岸、西牆、西城故事

西岸、西牆、西城故事

黃浦江畔驚見無人神秘「水下武庫艦」

黃浦江畔驚見無人神秘「水下武庫艦」

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

表面佛系、私下算得很精三大星座

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面