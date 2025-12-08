哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

▲哈瑪斯公開宣示若巴勒斯坦成功建國，願意把加薩的武器交由未來的巴勒斯坦政府管理。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯高層罕見釋出新訊號，公開宣示若以色列結束對巴勒斯坦的占領、巴勒斯坦成功建國，願意把加薩的武器交由未來的巴勒斯坦政府管理，並強調哈瑪斯不需在加薩主政。埃及則直指，目前首要工作是成立能治理加薩的技術官僚機構，為後續重建鋪路。

根據《中央社》報導，哈瑪斯談判代表領袖哈亞（Khalil Al-Hayya）6日公開表示，「只要以色列停止占領，我們的武器將交給國家管轄」，所指的「國家」即為一個具有主權的巴勒斯坦國。他並補充，哈瑪斯手中武器的存在，是「與占領與侵略密切相關」。

哈亞並表態，接受聯合國派遣國際穩定部隊進入加薩，以監督邊界安全、落實停火協議；但他也強調，這支部隊的目的不會是迫使哈瑪斯解除武裝。同時，哈瑪斯同意由專業的技術官僚組織負責加薩的日常行政運作，再度重申不堅持掌權。

目前外界高度關注的是由美國總統川普推動、並在埃及、卡達、土耳其斡旋下於10月10日生效的加薩停火協議第二階段。一名阿拉伯外交官與一名西方外交官透露，年底前有望成立一個國際過渡管理機構，負責加薩走廊下一階段的治理架構。

兩名外交官也指出，川普將擔任「和平委員會」主席，負責監督加薩重建，委員會成員將由中東與西方多國領袖組成。不過，部分阿拉伯國家近期對第二階段進展緩慢表達憂心，並強調必須重新開放拉法關卡，以便人道物資進入，同時反對任何迫使巴勒斯坦人離散的安排。

以色列「領土內政府活動協調局」（COGAT）本月3日宣布，「未來幾天內」將開放拉法關卡，允許加薩居民經由該處前往埃及。此舉立即引發埃及、卡達與土耳其不滿，三國5日聯合表示，對以方提出讓巴勒斯坦人單向離境的說法感到震驚，並強調「堅決反對任何將巴勒斯坦人民驅逐出家園的企圖」。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）則明確表態，拉法關卡只會作為人道及醫療物資的進入通道，不會被用來推動人口遷移。他強調，任何戰後安排都必須由巴勒斯坦人自行決定，而在此時成立技術官僚機構「是恢復加薩公共服務的必要第一步」。