低價買車吸金百億！　伊朗詐欺犯「絞刑處決」

▲▼ 伊朗,死刑,絞刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗龐氏騙局主腦，已在7日被判處死刑並執行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗爆發史上最大規模投資詐欺案之一，以「低價購車」為誘餌、吸走超過2萬名民眾積蓄、涉案金額高達3.5億美元（約新台幣110億元）的龐氏騙局主腦，已在7日被判處死刑並執行。

根據伊朗司法部官方平台「米桑線上」（Mizan Online）消息，Rezaayat Khodro Taravat Novin公司負責人賈法瑞（Mohammad Reza Ghaffari）因涉及「嚴重破壞國家經濟體系」及大規模網路詐欺，被最高法院維持原判後，於今日伏法。

根據《中央社》報導，這起詐騙案始於2013年，從北部卡什溫省（Qazvin）一路擴散。賈法瑞起初向民眾宣稱，可協助以遠低於市場價格買到新車，後來更把方案延伸至房地產與其他投資項目。

檢方指出，他與同夥以「巨額回報」包裝計畫，實際上整套模式就是典型的龐氏騙局（Ponzi scheme），靠新投入資金支付早期投資者，最終導致大量受害者血本無歸。

司法部透露，詐騙金額換算後約3.5億美元，而真正拿到車輛的受害者僅佔全體的「約4%」。此案共有超過2.8萬名受害者提告，共28名被告接受審理，法院最終裁定賈法瑞犯下破壞經濟與詐欺重罪。

司法部強調，法官過程中努力保障受害者權益。「米桑線上」指出，法院曾多次給予賈法瑞償還投資款的機會，他在審判期間也聲稱願意清償，原本有機會避免死刑。然而，自最高法院於8月維持死刑判決之後，即便司法單位多次發出「最後期限」警告，他仍未償還受害者款項，最終只能面對絞刑。

司法官員表示，該騙局帶給受害者的不只是財務重創，還伴隨沉重的心理壓力、家庭破裂等長期後遺症，對社會造成極大傷害。

伊朗死刑適用範圍相當廣泛，不僅涵蓋謀殺與強暴，也包含重大經濟犯罪與間諜案。根據國際特赦組織（Amnesty International）及多個人權團體統計，伊朗是全球死刑執行數量第二高的國家，僅次於中國。

12/05 全台詐欺最新數據

