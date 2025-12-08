　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

▲川普長子小川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普長子小川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）近日宣稱，川普可能放棄調停俄烏戰爭，理由是烏克蘭的「腐敗富豪們」早已逃往海外，只留下「他們認為是農民階級的人」在作戰。在他眼中，「烏克蘭比俄羅斯更腐敗」。

英國《衛報》報導，儘管小唐納在川普政府中並無正式職務，但他是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的重要核心人物。他此次發言正值川普談判團隊要求基輔割讓領土、以結束戰爭之際，而他的介入被視為川普陣營內對烏克蘭高度不滿的象徵。

小唐納在一場中東論壇上直指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）刻意拖延戰爭，是因為他知道「一旦戰爭結束，絕對不可能在選舉中獲勝」；他聲稱，儘管澤倫斯基在左派社群中被神化，但他認為「烏克蘭比俄羅斯更腐敗」。他同時批評歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），稱歐洲的制裁只是推升了油價，反倒讓俄羅斯有錢支付戰爭的花費，諷刺說，「等俄羅斯破產，這根本不是計畫。」

小唐納還表示，在2022年選戰期間，他接觸到的選民中，僅有3人認為烏克蘭戰爭是前十大議題。他強調，美國更大的威脅是來自委內瑞拉船隻運入的芬太尼，遠甚於「烏克蘭或俄羅斯發生的任何事」。

小唐納並聲稱，今年夏天在摩納哥看到大量掛烏克蘭車牌的布加迪（Bugatti）、法拉利（Ferrari）等超跑，質疑車主財富來源，但她並未提出證據。他說，「有錢人跑了，只留下他們認為的農民階級在打仗。只要金流持續、他們可以繼續偷、沒有審計，他們就沒有理由追求和平。」

當被問及川普是否可能「乾脆不再管烏克蘭戰爭」時，小唐納回應「也許會」，並稱川普是政治圈最難預測的人之一。他還強調，在川普領導下，美國將不再是「拿著支票本的白癡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了
被爆輪迴式性騷實況主4聲明「是我不成熟」　網不買單
入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃
快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

俄烏戰爭談判只差10公尺！美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

烏克蘭媒體：中國爆祕買俄軍備　恐與台海有關

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

俄烏戰爭談判只差10公尺！美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

導演「徵室友資料夾」藏私密影像！　女友氣炸：你騙我說刪了

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

40萬網紅「仲介中國醫美」　遭控踢皮球搞霸凌

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國雷達兩度照射　前自衛隊幹部：極為挑釁

詭！日本獵人入山驚見「跪坐男屍」

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日表示，他將於本月稍晚與美國總統川普會晤，並稱以色列「很快」將進入川普提出的加薩和平計畫第二階段。

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美特使稱「俄烏和平近了」　2大關鍵曝光

美特使稱「俄烏和平近了」　2大關鍵曝光

川普喊話MLB讓克萊門斯進名人堂

川普喊話MLB讓克萊門斯進名人堂

關鍵字：

川普北美要聞烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

表面佛系、私下算得很精三大星座

人夫包皮封死30年！「黃石噁垢」繞整圈　醫：發臭了

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面