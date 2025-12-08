「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

▲川普長子小川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）近日宣稱，川普可能放棄調停俄烏戰爭，理由是烏克蘭的「腐敗富豪們」早已逃往海外，只留下「他們認為是農民階級的人」在作戰。在他眼中，「烏克蘭比俄羅斯更腐敗」。

英國《衛報》報導，儘管小唐納在川普政府中並無正式職務，但他是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的重要核心人物。他此次發言正值川普談判團隊要求基輔割讓領土、以結束戰爭之際，而他的介入被視為川普陣營內對烏克蘭高度不滿的象徵。

小唐納在一場中東論壇上直指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）刻意拖延戰爭，是因為他知道「一旦戰爭結束，絕對不可能在選舉中獲勝」；他聲稱，儘管澤倫斯基在左派社群中被神化，但他認為「烏克蘭比俄羅斯更腐敗」。他同時批評歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），稱歐洲的制裁只是推升了油價，反倒讓俄羅斯有錢支付戰爭的花費，諷刺說，「等俄羅斯破產，這根本不是計畫。」

小唐納還表示，在2022年選戰期間，他接觸到的選民中，僅有3人認為烏克蘭戰爭是前十大議題。他強調，美國更大的威脅是來自委內瑞拉船隻運入的芬太尼，遠甚於「烏克蘭或俄羅斯發生的任何事」。

小唐納並聲稱，今年夏天在摩納哥看到大量掛烏克蘭車牌的布加迪（Bugatti）、法拉利（Ferrari）等超跑，質疑車主財富來源，但她並未提出證據。他說，「有錢人跑了，只留下他們認為的農民階級在打仗。只要金流持續、他們可以繼續偷、沒有審計，他們就沒有理由追求和平。」

當被問及川普是否可能「乾脆不再管烏克蘭戰爭」時，小唐納回應「也許會」，並稱川普是政治圈最難預測的人之一。他還強調，在川普領導下，美國將不再是「拿著支票本的白癡」。