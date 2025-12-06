　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台凍變色！下波挑戰「入冬最強」冷氣團　台北恐探10℃

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲下周末冷空氣挑戰入冬最強冷氣團 。（圖／NCDR，下同）

記者許力方／台北報導

入冬最強冷空氣將至，中央氣象署表示，東北季風減弱，各地天氣大致晴到多雲，但明天（7日）受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，預估下周末有另一波東北季風再增強，且強度較強，挑戰今年首波大陸冷氣團，到時北東將明顯轉涼，一旦達到冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。

「地球不蓋被，晚上冷吱吱。」隨著冷空氣減弱，各地白天氣溫回升明顯，氣象署指出，高溫普遍可到24至28度，但夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低，明、後天（8日）東北季風帶來明顯水氣，宜蘭、大台北地區、基隆北海岸雨勢較大，有局部大雨，北台灣、東部整天因降雨濕涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／NCDR）

氣象署預報，下周末會再有一波比較冷的東北季風增強，將觀察是否有機會到冷氣團，13日（下周六）到15日清晨溫度比較低，若台北預測低溫下探14度，氣象署將會提醒，但因時間還有一周，仍待觀察，最低溫可能出現14、15日。

天氣風險公司分析，明天清晨下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，這波帶來的冷空氣少，降溫不明顯，僅白天高溫略降至22至23度，中南部與東南部高溫仍有26度以上。預估下波明顯天氣變化要到13日以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部東北部低溫下探10至11度，不過這是7天以後的預報，還有變動空間。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」也引述歐洲模式預報14日（下周日）夜晚的溫度分布圖，直指「涼冷空氣周休二日的規律，將在下個周末被打破。」台北恐怕下探11度左右，整個台灣急凍變色。

▼下波明顯變天要到下周末。（圖／中央氣象署）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國內性病排行洗牌！　疾管署監測資料曝
AAA完整得獎名單一次看！
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台凍變色！下波挑戰「入冬最強」冷氣團　台北恐探10℃

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

紅藍桶將消失！明年底起全面禁「廚餘餵豬」　違規最高罰6000

東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

全台凍變色！下波挑戰「入冬最強」冷氣團　台北恐探10℃

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

紅藍桶將消失！明年底起全面禁「廚餘餵豬」　違規最高罰6000

東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

輝達市值5兆！ 黃仁勳坦言仍害怕倒閉「一周工作7天」：真的很累

「中國版輝達」摩爾線程上市首日飆漲5倍　沐曦開啟申購迎來「雙星時刻」

北海岸冬季療癒一日玩法　泡黃金湯賞海景、大啖肥美海鮮

黃子佼與被害人全和解　周丹薇曝與孟耿如私下互動

生活熱門新聞

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

小紅書反爆紅！App Store社交榜登頂

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

廚餘餵豬掰！116年起全面禁止

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

更多熱門

相關新聞

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

未來一周兩波冷空氣接力，下周一東北季風增強，帶來明顯水氣，北部和東部濕冷，宜蘭、大台北地區、北海岸雨勢較大。下個周末再有一波更強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團，仍待後續觀察，若一旦達冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

今晨11.8度！　下週「首波冷氣團」探底10℃

今晨11.8度！　下週「首波冷氣團」探底10℃

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

關鍵字：

氣象氣象雲大陸冷氣團冷氣團東北季風天氣風險台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

直擊／IU奪大獎！GD齊名得獎驚喜現身

全台第3家「島語」12/29開幕

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快訊／《信號》趙震雄宣布引退！

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！網激動：擦了馬上好

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

AAA完整得獎名單出爐！　IU抱走本屆最大獎　

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面