全台凍變色！下波挑戰「入冬最強」冷氣團　台北恐探10℃

▲下周末冷空氣挑戰入冬最強冷氣團 。（圖／NCDR，下同）



記者許力方／台北報導

入冬最強冷空氣將至，中央氣象署表示，東北季風減弱，各地天氣大致晴到多雲，但明天（7日）受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，預估下周末有另一波東北季風再增強，且強度較強，挑戰今年首波大陸冷氣團，到時北東將明顯轉涼，一旦達到冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。

「地球不蓋被，晚上冷吱吱。」隨著冷空氣減弱，各地白天氣溫回升明顯，氣象署指出，高溫普遍可到24至28度，但夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低，明、後天（8日）東北季風帶來明顯水氣，宜蘭、大台北地區、基隆北海岸雨勢較大，有局部大雨，北台灣、東部整天因降雨濕涼。

氣象署預報，下周末會再有一波比較冷的東北季風增強，將觀察是否有機會到冷氣團，13日（下周六）到15日清晨溫度比較低，若台北預測低溫下探14度，氣象署將會提醒，但因時間還有一周，仍待觀察，最低溫可能出現14、15日。

天氣風險公司分析，明天清晨下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，這波帶來的冷空氣少，降溫不明顯，僅白天高溫略降至22至23度，中南部與東南部高溫仍有26度以上。預估下波明顯天氣變化要到13日以後，可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部東北部低溫下探10至11度，不過這是7天以後的預報，還有變動空間。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」也引述歐洲模式預報14日（下周日）夜晚的溫度分布圖，直指「涼冷空氣周休二日的規律，將在下個周末被打破。」台北恐怕下探11度左右，整個台灣急凍變色。

▼下波明顯變天要到下周末。（圖／中央氣象署）

