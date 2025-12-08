　
貿易失衡擴大　馬克宏：中國若「不縮減順差」將啟動關稅反制

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏日前訪問中國，與中國國家主席習近平會談。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏在結束訪中行程後接受專訪時透露，他在北京期間向中方高層明確表示，若中國持續維持對歐盟的龐大貿易順差而不採取行動，歐盟將仿效美國做法對中國商品課徵關稅。

根據《路透社》報導，馬克宏在法國商業媒體《迴聲報》專訪中表示，「我試圖向中國解釋，他們的貿易順差是不可持續的，因為他們正在扼殺自己的客戶，特別是不再大量從我們這裡進口商品。」他強調，「如果他們不做出回應，我們歐洲人將被迫在未來數月內採取強硬措施，例如對中國商品徵收關稅。」

數據顯示情況確實嚴峻，歐盟對中國的貿易逆差自2019年以來已膨脹近60%，2024年更超過3000億歐元。法國與這個全球第二大經濟體的貿易逆差也持續擴大，形勢令人憂心。

馬克宏在專訪中坦承，歐洲產業正面臨前所未有的夾擊困境。「現在我們被夾在川普的保護主義和中國之間，而中國正衝擊歐洲工業和創新模式的核心，」他說，「我們已成為調節市場，這是最糟糕的情況。」

然而，馬克宏也提出更具建設性的解決方案，建議歐洲方面取消對半導體設備的出口限制，而中國則應放寬稀土出口管制。他呼籲中國企業到歐洲投資，「創造對歐洲有利的價值和機會」，但警告不能允許中國企業以「掠奪者」姿態帶著「霸權目標」行事。

談到歐盟內部協調問題，馬克宏承認推動所有成員國在對中關稅議題上達成共識是一大挑戰，特別是德國「尚未完全和我們站在同一陣線」。他強調歐盟既要保護汽車等脆弱產業，也須提升整體競爭力。

馬克宏此次訪中期間曾敦促中方在「不可持續」的全球貿易失衡、地緣政治和環境等議題上加強合作。分析認為，法國此舉反映出歐洲對中美貿易戰夾縫中求生存的焦慮，以及重塑與中國經貿關係的急迫需求。

心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝御醫
「道奇巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女變老婆
獨／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將將回鍋效力
板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下　馬路滿滿碎
暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火
「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價
台2線99K大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛慘死　雙向封
跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

