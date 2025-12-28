深夜7.0強震超晃瞬間曝光！網驚呼：連衣櫃都慌張

▲宜蘭深夜規模7.0大地震。（翻攝自氣象署官網）

圖文／鏡週刊

台東日前才發生規模6.1地震，地震專家郭鎧紋當時也分析，未來不排除有規模7以上的強震，而就在27日深夜便發生規模7.0的強震，網友也曝光家中超晃畫面並且說，「結果今天真的發生了」。

宜蘭27日深夜發生規模7.0大地震，地震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，即台灣東部海域，地震深度為72.8公里，各地最大震度為宜蘭等地4級。

台北市府表示，由於台北市震度達4級，台北市災害應變中心已提升強化三級開設，工務、都發、產業及消防局派員進駐並展開查（蒐）報及救災工作，

台北市府說，截至目前為止，各區公所陸續完成初步回報，均暫無災情。惟119受理2件與因地震受困的民眾通報案件，消防局已派員協助民眾脫困中。

先前地震專家郭鎧紋有分析，未來不排除有規模7以上的強震，沒想到今晚就發生了強震，網友也曝光家中超搖畫面並說，「結果今天真的發生了」。

其他民眾則說，「你好淡定，衣櫃都比你慌張」、「你那個衣櫃門也太誇張」。另外，也有網友說「我家天花板裂了」、「剛剛的地震有夠大啊」。

