幫住戶倒垃圾遭垃圾車擦撞　7旬大樓保全無呼吸心跳送醫搶救

▲垃圾車起步擦撞，7旬大樓保全無生命跡象送醫急救。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱、董美琪／高雄報導

高雄市左營區民族一路與重愛路口，於今（27）日晚間8時許發生一起嚴重交通事故。一名駕駛垃圾車的盧姓男子（39歲）在起步時，不慎撞及正在現場協助住戶倒垃圾的大樓保全莊姓男子（約75歲），導致莊男當場倒地失去呼吸心跳（OHCA），目前已緊急送醫搶救中。

事故經過與初步調查

左營分局於晚間8時38分接獲報案，立即派員趕赴現場處置。經初步調查，盧姓駕駛當時駕駛垃圾車沿民族一路東側南向北行駛，暫停於該路口時，該處大樓保全莊姓男子正站在垃圾車前方協助大樓住戶倒垃圾，並進行人潮交通疏導。

盧男疑似於起步時未注意車前狀況，致使車輛撞擊莊男。救護人員到場時，莊男傷勢嚴重，現場已無生命跡象，立即處置後送往醫院進行急救。現場駕駛盧男之酒測值及詳細肇事責任，仍待警方進一步測繪調查釐清。

警方呼籲與宣導

左營分局交通分隊呼籲，大型車輛駕駛人在起步或行駛時，因車體龐大易產生視野死角，務必加倍警惕車前與周邊人員動態。

同時提醒民眾，大型車起步時具有死角及內輪差風險，行經大型車周邊時應保持安全距離，避免進入危險區域，以確保自身安全。