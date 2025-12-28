亮光劃破夜空影片曝！　疑星鏈10天前爆炸衛星碎片通過台灣上空

記者張靖榕／綜合報導

SpaceX日前證實，一顆星鏈（Starlink）衛星在軌道上發生輕微異常爆裂，導致部分零組件脫落，形成可追蹤的太空碎片，並在地球軌道上漂浮。約10天後，台灣多地民眾於27日夜間目擊空中疑似流星劃過，引發熱議，也有熱衷天文攝影的網友指出，疑似就是先前爆炸的星鏈衛星，於當晚通過台灣。

▲疑似星鏈碎片於27日晚間通過台灣上空。（圖／網友lattepanda5566授權，下同）



星鏈碎片漂流逾一周進入大氣層燒毀，台灣多地民眾目擊

ETtoday新聞雲取得網友lattepanda5566授權影片，內容顯示一道狀似流星的光亮於27日夜間劃過夜空，但那很可能是美東時間本月17日（台灣時間18日）爆炸的星鏈衛星碎片。原PO紀錄於27日晚間9時01分通過嘉義上空。

多段影片在Threads上引起討論，不少目擊者都很好奇是否是流星，「我們剛剛才在納悶那是什麼！超亮」、「屏東潮州也有人說有看到。2道綠色的光。ㄧ大一小」、「說不定是什麼衛星殘骸之類的」，還有網友也指出就是星鏈碎片。

SpaceX聲明爆炸的衛星碎片並未構成威脅



SpaceX於17日發布聲明，在經歷異常爆炸後，受影響衛星並未對國際太空站（International Space Station）構成威脅，預計將在未來一周左右重返大氣層並燒毀。

SpaceX指出，當周稍早已向外界通報這起異常事件，初步確認碎片包含衛星的推進燃料槽以及大致保持完整的衛星本體，後者仍在軌運行。公司強調，工程團隊已立即展開調查，並著手部署軟體更新，以強化系統防護、避免類似情況再度發生。SpaceX在聲明中表示，作為全球最大衛星星座的營運商，對太空安全高度重視，並嚴肅看待任何在軌異常。



