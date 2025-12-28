更冷！　「0度線接觸台灣」最新預測曝

▲最新歐洲模式預測。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

前氣象局長鄭明典表示，0度線接觸台灣，變成有「強烈大陸冷氣團可能」的意思，1月2日晚上就有機會，因為模式預報的一致性很高，有參考價值。

0度線接觸台灣

鄭明典在臉書說，0度線接觸台灣？那是什麼意思？通常在冬季低溫預報時說「0度線接觸台灣」，那幾乎肯定是說850百帕的等溫線！為什麼呢？因模式預報的地面溫度通常會有系統性偏差，需要很多「訂正」才能使用。

鄭明典指出，一個方便的替代方案，就是看850百帕的溫度來推估地面氣溫，原理是冬季冷空氣出海，由於海溫高，垂直混合很有效率，混合層高度通常高於850百帕（但有例外）。

▼最新美國模式預測。（圖／翻攝鄭明典臉書）

可能達強烈冷氣團

鄭明典解釋，混合層如果飽和（下雨狀態），那麼接近海平面的地面氣溫（如台北站氣溫），大約就是850百帕溫度+8度；如果混合層很乾，那就+12度（但可能有輻射冷卻），一般是在+8到+10度之間。

鄭明典表示，所以850百帕0度線接觸台灣陸地，台北站上空850百帕的溫度很可能小於2度，那地面氣溫就有很高的機率達10度以下。

鄭明典提到，不過，近年來，台北站的氣溫總是比周邊高1~2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，變成有「強烈大陸冷氣團可能」的意思，而不是寒流了！1月2日晚上就有機會，因為模式預報的一致性很高，有參考價值。