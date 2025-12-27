　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／雙刀男員林鬧區逛大街！朝騎士揮刀　彰檢聲請強制安置

記者唐詠絮／彰化報導

一名簡姓男子今（27）日中午，手持西瓜刀及菜刀，在員林市區員水路與員林大道口徘徊，甚至對路過機車騎士揮刀恐嚇，把現場民眾嚇得趕緊報警。警方獲報後火速出動，當場壓制該男並奪下刀具，所幸未造成任何傷亡。案發後，彰化地檢署立即啟動應變機制，認定簡嫌涉犯恐嚇公眾罪，且精神恍惚、有危害公共安全之虞，已向法院聲請「暫時安置」。深夜22時57分法院已裁定送醫療院所暫行安置。

▲男子精神恍惚持雙刀逛大街。（圖／民眾提供）

▲員林市有男子拿雙刀逛大街。（圖／民眾提供）

警方迅速壓制 鬧區安全一度拉警報

事件發生在今日上午11時50分左右，當時有多名民眾目擊一名穿著短褲、舉止怪異的男子，手持西瓜刀和菜刀在路口遊蕩，表情恍惚，還朝著經過的機車方向揮舞刀具，引起周遭路人恐慌。員林警分局接獲報案後，立即調派多名警力趕赴現場，迅速將該名簡姓男子制伏並扣下雙刀，整個過程中無人受傷。警詢後，依刑恐嚇公眾罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街。（圖／zhen_wei0416提供）。

▲男子拿雙刀逛大街遭警方火速壓制帶回。（圖／zhen_wei0416提供）

檢方啟動應變小組 聲請暫時安置防再犯

彰化地檢署表示，本案發生後，署內「防範恐怖攻擊應變小組」同步啟動，由檢察官廖梅君指揮偵辦。檢察官複訊後認為，簡男涉犯恐嚇公眾罪嫌重大，且精神持續恍惚、有反覆危害公共安全之疑慮，為防止其再度危害社會，已立即向法院聲請裁定暫時安置處分，以強制手段確保社區安全。深夜22時57分法院已裁定送醫療院所暫行安置。

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街。（圖／zhen_wei0416提供）。

▲員林市男子拿雙刀逛大街遭警方火速壓制。（圖／zhen_wei0416提供）

檢警強調：嚴查速辦 守護公共安全

彰化地檢署指出，為防範類似危害公眾事件，該小組平日即持續監看網路社群發言，並針對交通要點、商場、觀光景點等人潮聚集處進行風險評估，尤其在節慶假期期間加強預先規劃與巡防。並強調，對於任何企圖以暴力、威脅手段擾亂社會秩序、製造公眾恐懼的行為，絕對依法嚴查、從速從嚴辦理，絕不寬貸，以維護民眾安心生活的環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝
脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！　急刪文道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

雲林台19遭撞雙屍身份曝！2遺體相距10米肢體破碎　至少2車肇逃

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

雲林台19遭撞雙屍身份曝！2遺體相距10米肢體破碎　至少2車肇逃

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

民眾黨告賴清德　控抹紅求償100萬

更多熱門

相關新聞

彰化月影燈季璀璨點燈　6萬人嗨翻夜空

彰化月影燈季璀璨點燈　6萬人嗨翻夜空

2026彰化月影燈季今(27日)晚間在八卦山大佛風景區熱鬧開幕！今年燈會長達65天以「跳跳馬戲團」為主題，並攜手超萌國際IP「跳跳馬Rody」與國民卡通明星「櫻桃小丸子」，打造雙主題燈光秀。點燈儀式現場瞬間湧入超過6萬名遊客，將八卦山變成一座歡樂璀璨的不夜城。限量2000個超萌馬年造型的跳跳馬Rody小提燈，更是在短時間內被民眾秒殺領取，為燈季揭開超人氣序幕。

快訊／139縣道大跳電！駕駛人心驚驚

快訊／139縣道大跳電！駕駛人心驚驚

詐團割腕喊跳樓　搬「警察老公」情勒

詐團割腕喊跳樓　搬「警察老公」情勒

假釋再犯還「加料」！客廳「拉屎」惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

假釋再犯還「加料」！客廳「拉屎」惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

即／芳苑蛋雞場確診H5N1　撲殺2.7萬隻雞

即／芳苑蛋雞場確診H5N1　撲殺2.7萬隻雞

關鍵字：

彰化員林市雙刀彰檢員林分局恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面