快訊／雙刀男員林鬧區逛大街！朝騎士揮刀　彰檢聲請強制安置

記者唐詠絮／彰化報導

一名簡姓男子今（27）日中午，手持西瓜刀及菜刀，在員林市區員水路與員林大道口徘徊，甚至對路過機車騎士揮刀恐嚇，把現場民眾嚇得趕緊報警。警方獲報後火速出動，當場壓制該男並奪下刀具，所幸未造成任何傷亡。案發後，彰化地檢署立即啟動應變機制，認定簡嫌涉犯恐嚇公眾罪，且精神恍惚、有危害公共安全之虞，已向法院聲請「暫時安置」。深夜22時57分法院已裁定送醫療院所暫行安置。

▲員林市有男子拿雙刀逛大街。（圖／民眾提供）

警方迅速壓制 鬧區安全一度拉警報

事件發生在今日上午11時50分左右，當時有多名民眾目擊一名穿著短褲、舉止怪異的男子，手持西瓜刀和菜刀在路口遊蕩，表情恍惚，還朝著經過的機車方向揮舞刀具，引起周遭路人恐慌。員林警分局接獲報案後，立即調派多名警力趕赴現場，迅速將該名簡姓男子制伏並扣下雙刀，整個過程中無人受傷。警詢後，依刑恐嚇公眾罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

▲男子拿雙刀逛大街遭警方火速壓制帶回。（圖／zhen_wei0416提供）

檢方啟動應變小組 聲請暫時安置防再犯

彰化地檢署表示，本案發生後，署內「防範恐怖攻擊應變小組」同步啟動，由檢察官廖梅君指揮偵辦。檢察官複訊後認為，簡男涉犯恐嚇公眾罪嫌重大，且精神持續恍惚、有反覆危害公共安全之疑慮，為防止其再度危害社會，已立即向法院聲請裁定暫時安置處分，以強制手段確保社區安全。深夜22時57分法院已裁定送醫療院所暫行安置。

▲員林市男子拿雙刀逛大街遭警方火速壓制。（圖／zhen_wei0416提供）

檢警強調：嚴查速辦 守護公共安全

彰化地檢署指出，為防範類似危害公眾事件，該小組平日即持續監看網路社群發言，並針對交通要點、商場、觀光景點等人潮聚集處進行風險評估，尤其在節慶假期期間加強預先規劃與巡防。並強調，對於任何企圖以暴力、威脅手段擾亂社會秩序、製造公眾恐懼的行為，絕對依法嚴查、從速從嚴辦理，絕不寬貸，以維護民眾安心生活的環境。