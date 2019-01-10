少11天！農曆豬年竟只有「354天」...下個鼠年則有384天

▲農曆己亥豬年將屆，年味愈來愈濃。（圖／IKEA提供）

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農曆年將到了，這意味著戊戌狗年即將結束。有天文專家表示，緊接而來的農曆己亥豬年，和狗年一樣都屬「平年」，一共有6個大月（30天）及6個小月（29天），不過大家可能不知，與一年365天的陽曆不同，農曆平年只有354天。

據《新華社》報導，天津市天文學會理事、天文教育專家趙之珩表示，農曆戊戌狗年是從2018年2月16日開始，到2019年2月4日結束，總共有354天。而即將到來的己亥豬年也是平年，是從2019年2月5日開始，到2020年1月24日結束，也剛好是354天。至於後（2020）年的農曆庚子鼠年，因為有一個「閏四月」，因此2020年農曆會有384天。

▲春節又稱歲首、新春，家家戶戶都會辦年貨。圖為台北市迪化街的年貨大街。（圖／記者屠惠剛攝）

趙之珩解釋，現在世界通用曆法共有3種，即陽曆、陰曆和陰陽曆。陽曆是按照太陽2次通過「春分點」（即今年的「春分」和明年的「春分」）的時間間隔為一年，稱為「回歸年」，週期為365.2422天，這就是目前全世界通用的「公曆」，陽曆的長度則為平年365天、閏年366天。

與陽曆不同的是，陰曆是按照月亮圓缺的變化周期來定，每個月平均天數為29.5306，1年12個月，總共354.3672天，比陽曆年少了11天左右。

為了綜合陽曆與陰曆之間的天數之差，於是衍生出了「陰陽曆」，即現在所俗稱的「農曆」。農曆是採用「19年7閏」的計算法，即在19個農曆年中加上7個閏年。農曆閏年因為多了一個閏月，因此一年會有383天至385天；而農曆平年一般有353天至355天。

▼今年春節連放9天假。（圖／記者李毓康攝）

趙之珩表示，即將到來的農曆己亥豬年是平年，因此有6個大月（30天）和6個小月（29天），共有354天。

那麼新生兒屬何種生肖該如何算？天文專家指出，正月初一是農曆生肖年的開始，因此在2019年2月5日至2020年1月24日間出生的新生兒都屬豬。