國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗總統強硬表態：正與美國、以色列、歐洲「全面開戰」

▲▼伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透社）

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）27日接受最高領袖哈米尼官方網站訪問時發出強硬宣告，直指伊朗正與美國、以色列及歐洲國家處於「全面戰爭」狀態，指控西方勢力企圖阻撓伊朗國家發展。此前美國總統川普曾下令轟炸伊朗的3處核設施。

根據《政客》報導，裴澤斯基安說，「在我看來，我們正與美國、以色列和歐洲進行一場全面性的戰爭，他們不希望我們的國家能夠站穩腳跟。」然而裴澤斯基安這番激烈發言的時機相當敏感，正值以色列總理納坦雅胡準備於本周末訪問美國，預計將與川普就伊朗議題進行會談。

川普6月下令對伊朗3處核設施實施精準打擊，這項軍事行動被視為伊朗與以色列當時近兩周武裝衝突的轉捩點。這場被外界稱為「12天戰爭」的激烈對抗，最終在川普政府斡旋下於6月底達成停火協議。

裴澤斯基安強調，隨著川普於2025年1月重返白宮後，美國立即恢復對德黑蘭政權的嚴厲制裁政策，讓雙邊緊張關係持續升溫，這場衝突就不會結束。

裴澤斯基安痛批西方國家採取全方位圍堵策略。他說，「他們從各個層面包圍我們，讓我們陷入困境和束縛，在民生、文化、政治和安全各方面製造問題，同時又提高社會期待。一方面，他們封鎖我們的銷售、交流和貿易，另一方面，社會期待卻不斷上升。因此，我們所有人都必須盡全力幫助修復這個國家。」

面對裴澤斯基安的「全面戰爭」言論，白宮與以色列大使館均未對此發表回應。

 
更多新聞
強震猛晃...台人淡定點餐用餐　畫面爆衝擊
蔣萬安雙城論壇講民國、提民主　「將來談論台灣海峽時是和平」
快訊／加油要快！明起汽、柴油調漲　美出兵委內瑞拉害的
7.0強震！礁溪山泉飯店落地窗爆裂　住客驚喊「住搖滾區」
蔣萬安雙城論壇贈禮曝光！　「錫盤子」象徵台北上海惜情
強震「1人物」被讚爆！　領帶歪歪現身：看了很安心

紐約州、紐澤西州緊急狀態！　美國逾9000航班取消延誤

泰國宣布「收復失地」！　稱泰軍停火後重新控制所有領土

俄外長稱「反對台獨」：台灣是中國不可分割的一部分

下葬後復活！開棺「女坐起微笑」眾人嚇瘋　歷經假死活到77歲

5歲男童「手臂捲入手扶梯」送醫無呼吸！　日滑雪場恐怖意外

快訊／秘魯外海規模6.2地震

長排「登機橋耶穌」占便宜！坐輪椅優先上飛機搶位　下機神蹟復原

澤倫斯基稱「烏克蘭有底線」不投降　俄軍爆2026再招40萬兵力

因應台灣有事！沖繩駐日美軍「移防關島」計畫生變　維持對中國嚇阻

快訊／東京知名動物園「狼隻脫逃」！全園封鎖　遊客緊急避難

相關新聞

泰國與柬埔寨27日達成停火協議，國際社會紛紛表態歡迎。美國國務卿盧比歐表示支持這項進展，並呼籲雙方切實履行承諾；聯合國期盼停火能成為建立互信與實現長久和平的起點，歐盟也敦促泰柬兩國以真誠態度落實協議內容。

