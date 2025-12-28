伊朗總統強硬表態：正與美國、以色列、歐洲「全面開戰」

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）27日接受最高領袖哈米尼官方網站訪問時發出強硬宣告，直指伊朗正與美國、以色列及歐洲國家處於「全面戰爭」狀態，指控西方勢力企圖阻撓伊朗國家發展。此前美國總統川普曾下令轟炸伊朗的3處核設施。

根據《政客》報導，裴澤斯基安說，「在我看來，我們正與美國、以色列和歐洲進行一場全面性的戰爭，他們不希望我們的國家能夠站穩腳跟。」然而裴澤斯基安這番激烈發言的時機相當敏感，正值以色列總理納坦雅胡準備於本周末訪問美國，預計將與川普就伊朗議題進行會談。

川普6月下令對伊朗3處核設施實施精準打擊，這項軍事行動被視為伊朗與以色列當時近兩周武裝衝突的轉捩點。這場被外界稱為「12天戰爭」的激烈對抗，最終在川普政府斡旋下於6月底達成停火協議。

裴澤斯基安強調，隨著川普於2025年1月重返白宮後，美國立即恢復對德黑蘭政權的嚴厲制裁政策，讓雙邊緊張關係持續升溫，這場衝突就不會結束。

裴澤斯基安痛批西方國家採取全方位圍堵策略。他說，「他們從各個層面包圍我們，讓我們陷入困境和束縛，在民生、文化、政治和安全各方面製造問題，同時又提高社會期待。一方面，他們封鎖我們的銷售、交流和貿易，另一方面，社會期待卻不斷上升。因此，我們所有人都必須盡全力幫助修復這個國家。」

面對裴澤斯基安的「全面戰爭」言論，白宮與以色列大使館均未對此發表回應。