「沒有最慘只有更慘」一家7口父母亡　2兄弟淪街友2姊妹失聯

▲馬姓街友猝死，弟弟無力負擔處理後事，警員協助盼度過難關。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

柳川日前發生6旬馬姓街友猝死街頭，警方聯繫其弟弟後才發現，家境困頓。馬家一家7口父母罹癌雙亡，2兄弟成街友，失聯20年的2姊妹也是單親媽媽，已退休弟弟沒收入也沒積蓄，無力辦喪事。警方立刻協助申請補助，盼幫助家屬度過難關。

台中知名景點柳川1月4日遭民眾發現，有一名男子躺在柳川東路旁，警方到場後發現男子已無呼吸心跳，經查發現死者為65歲馬姓街友，經檢警相驗後，初判無外力造成死亡，發還家屬處理。

警方查訪後發現，馬姓死者的家裡家境困頓，父母生有3男2女，日前因罹患癌症先後過世，但2兄弟淪為街友，2姊妹已是單親媽媽，且失聯20多年。死者唯一住家裡的弟弟是退休5年的遊覽車司機，都是由他照顧父母，父母死亡時的後事都由他負擔，已無積蓄。如今哥哥猝死街頭，他根本無力再負擔。

第一分局西區所警員林志營說，他知道馬男困境後，主動協助通知神岡通天宮幫忙提供弱勢免費喪葬，並協助轉介區公所申請馬上關懷、另向張榮發慈善基金會、臺中市友愛及善願等慈善團體申請補助，盼能助馬民順利處理親人後事暫度難關，早日恢復正常生活。

馬男對於警方熱心協助，讓他能好過年，也表達由衷謝意。

【更多新聞】

►台中柳川驚見男屍 檢警追查死因

►名醫佛堂偷情「辣牙助」小四 元配潰堤痛哭：不捨花心老公

►獨／韓女改叫UBER 2小黃運將「擋道7分鐘」判2月