受困「死亡陷阱」！她在舊衣回收箱斷氣　一進入就深陷黑暗

▲舊衣回收箱的理念本是出於美意,但如何在安全上更進一步,還有待調整。圖為示意圖。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

加拿大多倫多(Toronto)一名35歲女子8日被發現死亡,地點居然是舊衣捐贈箱內部,自從2015年來開始,這已是第8起類似的事件;許多街友會打開箱子,試圖找尋保暖衣物。多倫多市長莊德利(John Tory)表示,正在調查回收箱的安全性與設計問題。

《衛報》報導,這名女子受困舊衣回收箱,救護人員早上到場時試圖破壞箱子,但發現她已死亡。類似的事件在美國也有發生,去年11月,一名30歲女子死在加州的回收箱,而回到2年多前,一名40歲的女子也同樣困在箱子而喪命,兩人據悉都是無家可歸的街友。

加拿大慈善機構福音任務聯盟(Union Gospel Mission)發言人亨卡(Jeremy Hunka)說,這些箱子無意間成為「死亡陷阱」,讓他難以置信的是,箱子還繼續存在於街頭上。

A woman believed to be in her 30’s dies after becoming trapped in this heavy metal donation bin near Dovercourt and Bloor in Toronto. Firefighters had to cut the metal supports on the drawer to free the victim. Neighbours say thefts from bin are common. pic.twitter.com/rP3FfQVBIN