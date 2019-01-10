受困「死亡陷阱」！她在舊衣回收箱斷氣　一進入就深陷黑暗

▲舊衣回收箱的理念本是出於美意，但如何在安全上更進一步，還有待調整。圖為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大多倫多（Toronto）一名35歲女子8日被發現死亡，地點居然是舊衣捐贈箱內部，自從2015年來開始，這已是第8起類似的事件；許多街友會打開箱子，試圖找尋保暖衣物。多倫多市長莊德利（John Tory）表示，正在調查回收箱的安全性與設計問題。

《衛報》報導，這名女子受困舊衣回收箱，救護人員早上到場時試圖破壞箱子，但發現她已死亡。類似的事件在美國也有發生，去年11月，一名30歲女子死在加州的回收箱，而回到2年多前，一名40歲的女子也同樣困在箱子而喪命，兩人據悉都是無家可歸的街友。

加拿大慈善機構福音任務聯盟（Union Gospel Mission）發言人亨卡（Jeremy Hunka）說，這些箱子無意間成為「死亡陷阱」，讓他難以置信的是，箱子還繼續存在於街頭上。

A woman believed to be in her 30’s dies after becoming trapped in this heavy metal donation bin near Dovercourt and Bloor in Toronto. Firefighters had to cut the metal supports on the drawer to free the victim. Neighbours say thefts from bin are common. pic.twitter.com/rP3FfQVBIN — Kevin Misener (@Misener680NEWS) 2019年1月8日

據了解，慈善機構擺放回收箱，通常會將裡面的物品出售給二手商店，進而轉變成資金，雙層蓋板的設計可以避免人們進入裡面偷竊，但這也造成危險。有街友會在天氣惡劣時伸手進去摸，結果卻卡在裡面動彈不得。

加拿大英屬哥倫比亞大學機械工程高級講師塔赫里（Ray Taheri）說明，箱子有一個小開口，「當你試圖進入時，它會變得越來越小。」他已籌組團隊，試圖讓這些回收箱更安全。

一旦有人卡在回收箱的開口處，就會看到相當黑暗的內部，胸部會感受到強烈壓力，最後可能窒息而亡。過去也有案例是婦人卡在回收箱上，由於天氣寒冷，她失溫喪命。

An overnight rescue in #SurreyBC - @Local1271 firefighters helped a woman stuck in a clothing donation bin. pic.twitter.com/IhIN7dlgpN — CTV Vancouver (@CTVVancouver) 2016年8月4日

為了避免類似狀況再發生，加拿大糖尿病協會已宣布正做出改變，透過聲明表示會改裝4000個箱子。塔赫里則說，近期的死亡事件確實讓大家開始關注，「這些事情發生在我們的家，一個與我們相當緊密的社區，有些事必須被完成。」