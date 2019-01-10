北京故宮養心殿挖到寶　乾隆皇「春晚節目單」意外曝光

▲北京故宮養心殿修繕過程中，意外發現了兩份乾隆皇帝時期清宮春節戲曲節目單。（左圖／CFP，右圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

農曆除夕晚上收看春晚，成了大陸民眾過年的娛樂之一，但中國古代皇帝在過年時也會安排春節晚會。北京故宮養心殿9日進行修繕過程中，意外在前簷金柱中發現了2份乾隆皇帝時期清宮春節戲曲節目單。

據《中國新聞網》報導，預計2020年重新開放的養心殿，北京故宮工程管理處和養心殿修繕施工單位的工作人員，在清理、檢查西配殿南山牆前簷金柱磚雕狀況過程中，從透風與柱根空隙間發現了一堆呈細捲狀的紙張，取出後觀察紙張質地綿軟，雖顏色泛黃，但字跡仍清晰可辨識。

仔細查看，其聯首處寫著「乾隆二十四年十一月十九日造辦處呈」、「重華宮承應」字樣，紙張內首行則註明「十二月三十日」及「升平除歲、福壽迎年、看狀、下海……」等19齣曲目名單及表演人員名單。

經研究人員確認，該物品應為清乾隆24年造辦處呈大年30戲曲節目單，2份曲目相同，唯備註欄表演人員詳略不一。宮廷部戲曲研究人員則表示，北京故宮現存文物中，目前沒有類似的曲目單。

現已將2份戲曲節目單交由北京故宮宮廷部典章組保存，待修復、研究後，再於適當時機對外展出。對於此次在修繕時挖到寶的新發現，北京故宮認為，將有助於深入了解宮廷戲曲及清宮節慶文化。

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