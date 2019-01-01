客語歌王欒克勇勤跑廈門　辦比賽鼓勵兩岸年輕音樂人多交流

▲欒克勇勤跑廈門，參與兩岸音樂人孵化計畫。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸音樂市場成長迅速，類型也從主流的華語歌曲，擴散到閩南語、客語歌曲，吸引許多台灣音樂人前來發展。金曲獎客語歌王欒克勇近年常來福建交流，他表示，最早來大陸時，聽到的客家歌曲以山歌為主，但近年很多流行的元素都進來了，「相信兩岸音樂人的交流與競爭，一定能為華人音樂擦出更多火花。」

「你的聲音—對話兩岸音樂人」音樂沙龍近日在廈門舉辦，台灣音樂製作人陳建平、歌手欒克勇都出席了活動。欒克勇曾獲第22屆金曲獎最佳客語歌手獎，近年來到廈門發展，對大陸近年的音樂發展很有感觸，他表示，自己多年前剛來交流時，大陸的客語歌曲以山歌為主，但近幾年流行的元素都進來了，風格變得非常多元，新一屆的金曲獎最佳客語歌手獎得主也是大陸的歌手秋林獲得。

欒克勇指出，台灣這幾年的音樂環境變化很大，年輕人要進來從事音樂產業有一定的困難，他也一直在思考能做甚麼，「大陸原創音樂界最近規劃了一個『星巢計畫』，在廈門推出聚焦兩岸音樂人的「海峽兩岸音樂公社」，為年輕人提供『孵化』支援，我也參與其中，在台灣辦了樂團海選。」

欒克勇說，他們預計1月會帶台灣選出來的10強樂團，跟大陸選出的10強樂團在廈門進行比賽，會有兩岸專業的導師來指導，第一名可以獲得100萬元人民幣的創投，「不論勝負，這樣的比賽都能給年輕人帶來更多的養分。我也相信，台灣的音樂人多過來交流、競爭，一定能擦出很多新的火花，創作出更好的音樂，」