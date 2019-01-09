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金門防疫戰／慘！豬肉「禁運令」讓金一燒餅放無薪假　粥店生意掉9成

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▲▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者仍感憂心。（圖／記者陳以昇攝）

▲金門知名「金一燒餅店」撐不過禁運令2天，決定暫時休息「放無薪假」，店外張貼休息公告，更顯冷清。（圖／記者陳以昇攝）

記者 王亞志、陳以昇／金門報導

去年跨年夜大陸一頭非洲豬瘟死豬海漂上岸，「急凍」金門特色美食、伴手禮業績。農委會為防止疫情擴散，限制金門豬肉及相關製品，14天內不得輸往台灣本島。位在金城鎮早市的知名閩式「金一燒餅店」，撐不過禁運令2天暫時歇業「默默放起無薪假」；另間特色「永春廣東粥店」，在禁運第1天就很有感，來客數掉到只剩下一成！位在金沙鎮的「山西乾拌麵」則表示，當年台灣口蹄疫爆發，金門隔海全身而退，但離金門近在咫尺的大陸爆發豬瘟，「我們也是會緊張！」

農委會1月3日證實金門海漂豬感染非洲豬瘟，讓政府繃緊神經，除了嚴格監控、抽樣檢驗半徑5公里內養豬場2100頭豬隻外，又另外加碼宣布，從當晚起14天內金門豬肉禁止輸台，所有肉類及相關製品只能「內銷」。每天能賣出5、600份的「金一燒餅店」，早上忙完來店客生意， 下午還得繼續忙著消化訂單，「預約的客人太多，很多人要帶到台灣送禮，有客人訂了5天都還訂不到！」才剛把剛出爐的燒餅交到客人手中，許老闆娘突然低語：「我們決定在周末假期結束後暫時歇業，「休息到豬肉輸台禁令解除，給自己放無薪假」！

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門知名「金一燒餅店」撐不過禁運令2天，決定暫時歇業，台灣客和金門人，暫時吃不到這道地美食。（圖／記者王亞志攝）

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

家族式經營的這家閩式燒餅店，因鹹甜口味燒餅口感酥脆，很多旅客都會買來帶回台灣送禮自用。「這次大陸死豬漂上岸，生意馬上折半掉5成，『伴手禮』更慘，業績全部掉到0！」許姓老闆娘無奈表示，因鹹甜燒餅都摻有豬油，否則就失去傳統味，但豬肉和相關產品被「限制出境」，卻也因此全部上不了飛機，「外銷」訂單一瞬間喊卡。記者採訪這一天適逢週六，店內客人稀稀落落多是在地人，「現在來都不用跟遊客排隊搶燒餅了！」最開心的是當地居民，握著燒餅彷彿抓住短暫的小確幸，但明天過後這樣的好滋味，暫時吃不到了。隔天記者再度前往燒餅店，店外已張貼休息公告，大門深鎖更顯冷清。

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲禁運令第一天燒餅店人潮已明顯變少，大多只有在地人光顧。（圖／記者王亞志攝）

「你看看今天是禮拜六ㄟ，平常人潮都排隊排到馬路上，今天桌子竟然空蕩蕩！」永春廣東粥是觀光客遊金門必吃美食之一，禁令第一天就讓老闆娘抱怨生意慘跌，「來客人潮在一天之內掉了6、7成！」一旁在地饕客立刻幫腔補一句「沒看過這種景象，應該是掉了9成吧！」老闆娘心酸回應，「旁邊豬肉攤生意沒受影響，我這裡生意卻是一天比一天差！」一位在台灣工作的陳先生，每次回金門都會來排隊「但不是每次來都吃得到，今天人少讓我幸運的一解鄉愁！」陳先生擔心疫情如果擴散，以後就吃不到這「家鄉味」。

▲▼受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門知名「永春廣東粥」受非洲豬瘟疑慮影響，在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

廣東粥是金門傳統早餐文化，走在路上隨處可見特色廣東粥小吃攤；開店近90年的老店「永春廣東粥」，早上6點就開店，是許多饕客和部落客心中票選第一的廣東粥，「因為金門人早起，還必須早起搶位才吃得到！」假日平均賣出3、400百碗，粥店第三代接班人翁老闆在豬肉禁令下，第一次感受業績下滑的壓力。因粥品的食材原料幾乎都用到了豬肉。「再觀察幾天看看吧，沒生意我就乾脆休息！」，老闆娘憂心表示，「以前口蹄疫掃不到金門啊，但這次在海邊發現大陸病死豬，一旦防疫破功，金門首當其衝！」

 ▲▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者仍感憂心。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者仍感憂心。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者仍感憂心。（圖／記者陳以昇攝）

「一旦疫情爆發的話，我們只能降低備料，少賺就少賺吧！」位在金沙鎮的山西拌麵，豬肉絲拌炒高麗菜、蘿蔔絲，淋在麵上攪拌，是在地特色家常小吃，其他椒鹽排骨、炸豬肝也是老饕必推美食。「我們店裡賣的幾乎都是豬肉料理！」第二代李老闆表示，1997年本島爆發口蹄疫讓台灣損失1700億，金門因隔台灣海峽未受波及，但近年對金門開放小三通陸客往來頻繁，大陸福建沿岸多處傳出疫情，非洲豬瘟疫情升高，離大陸只有10公里之遙的金門「如果真的被豬瘟攻上岸，還是很緊張！」

▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者仍感憂心。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門山西拌麵好滋味，因大陸豬瘟步步進逼，防疫進入長期抗戰，業者仍感憂心。（圖／記者陳以昇攝）

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