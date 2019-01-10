見媽媽被毆打！12歲兒英勇護母飛踢施暴者　 網選爆：沒白養

▲一名騎士和女保全一言不合，直接騎車撞人。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

12歲孩童目睹媽媽被一名男子施暴，他為了護母挺身而出怒踹施暴男一腳！

據《梨視頻》報導，事發於遼寧瀋陽，一名陌生男子將機車隨意停在警衛室外，擋住出入口，隨後一名女保全出來勸阻要他將機車騎走，停放別的地方，不料卻慘遭騎士直接衝撞她，她痛到蹲在地上、拉著男子不讓他騎車逃走。看見媽媽這般慘遭撞倒在地上，女保全的兒子憤而狠踹施暴男一腳，再從警衛室拿出長鐵桿，示意要出來輸贏。

騎士原先將機車停在警衛室前，擋住警衛室的出入口，女保全見狀後好聲好氣的向騎士說不能將機車停在這裡，但騎士一開口語氣就相當差，還不覺得自己亂停有錯，因而不滿地騎車把她撞倒在地上，準備騎車離開。後來女保全拉住他的腿不讓他離開，騎士卻動手揍了她好幾拳，更過分的是還脫下自己的安全帽狂敲她。

▼騎士還拿安全帽狂打女保全。（圖／翻攝自梨視頻）

女保全年僅12歲的兒子，見到媽媽當街被欺負，整個大怒衝向騎士要和他大打出手，直接對他怒踹一腳，這還不夠，隨即往警衛室尋到一支更大的武器鐵桿，出來搏鬥。所幸，在旁人的勸阻、攔截之下才沒有釀成更大的意外。

▼女保全兒子為了護母，準備拿鐵桿和騎士一決勝負。（圖／翻攝自梨視頻）

女保全英勇救母的行為也引起網友熱烈討論，紛紛稱他「這小子，有前途！」、「幹的好，這孩子好樣的」、「沒白養！」，但也有人擔心「這孩子太意氣用事了，出示怎麼辦？」、「以暴還暴保護媽媽似乎不太洽當」

