中美貿易磋商結束　中方109字聲明未有具體內容

▲中美貿易磋商結束，中國商務部發出聲明。（圖／商務部官網）

記者蔡浩祥／北京報導

中美貿易磋商昨結束，中國商務部今發出109字聲明，指雙方就共同關注的貿易問題和結構性問題，進行廣泛、深入、細緻的交流，增進了相互理解，為解決彼此關切問題奠定了基礎。雙方同意繼續保持密切聯繫。至於具體內容為何，商務部並未敘明。

商務部聲明指出，1月7日至9日，中美雙方在北京舉行經貿問題副部級磋商。雙方積極落實兩國元首重要共識，就共同關注的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細緻的交流。

聲明說，雙方增進了相互理解，為解決彼此關切問題奠定了基礎。雙方同意繼續保持密切聯繫。

▲美國貿易談判代表團車輛7日上午進出中國商務部。（圖／取自北京青年報）

美國貿易代表署（USTR）聲明指出，7日至9日副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）率團到北京與中方官員會談，討論如何達成兩國貿易公平、對等與平衡；官員們也討論到，要完善實行任何協議，都需要持續核實與有效執行。

聲明表示，這場會議是美國總統川普與中國國家主席習近平在阿根廷會談達成協議的一部分，旨在進行90天的談判，以達成在強制技術轉移、保護智慧財產權、非關稅壁壘、網路入侵與竊取商業秘密等方面，中方所需的結構性變革。

聲明指出，會談另一重點包括中方承諾從美國購買大量農業、能源、工業和其他產品及服務；美方官員也向中方表達川普致力於解決美中貿易逆差和解決結構性問題，以改善兩國之間的貿易。待代表團向美方回報後，才知道下一步驟。