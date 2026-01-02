Google搜尋「怪奇物語」藏彩蛋！　點一下進入顛倒世界

記者董美琪／綜合報導

Google搜尋再度展現創意，為全球熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）打造專屬互動驚喜。有網友發現，只要在Google搜尋列輸入關鍵字「怪奇物語」，頁面將會發生令人意想不到的變化，讓影迷一秒進入影集中的神祕氛圍。

▲Google搜尋「怪奇物語」，點骰子有驚喜。



當使用者在Google搜尋「怪奇物語」後，頁面下方會出現一顆動態的「20面骰子」，這顆骰子不僅是劇中主角們遊玩《龍與地下城》（Dungeons & Dragons）的核心道具，更是啟動這場神祕體驗的鑰匙。

一鍵進入「顛倒世界」



當使用者點擊骰子時，螢幕中心會突然跳出一顆巨大的紅色20面骰子，隨後頁面出現巨大的紅色裂痕，猶如影集中通往「顛倒世界」（The Upside Down）的傳送門被開啟。緊接著，整個搜尋網頁會伴隨著「效果」發生變化，原本乾淨的背景瞬間被灰暗、破碎的氛圍取代，整整轉動了180度，讓使用者彷彿身處異次元空間。

怎麼玩？兩步驟教學：

搜尋關鍵字：在Google搜尋「怪奇物語」。

點擊紅骰子：這時候你會看到頁面出現一顆劇中玩家必備的「20面骰子」，給它點下去！

▼Google搜尋「怪奇物語」，點骰子骰到1後，畫面局部顛倒。


