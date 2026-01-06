勞工請假新制上路　病假一年10天以下不處分、全勤獎金不歸零

▲勞工請假規則新制已於元旦上路。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

勞動部修正《勞工請假規則》，新增「請病假禁止不利處分」及「明確請病假全勤獎金比例原則」，並於今年1月1日起施行；南投縣社會及勞動局表示，新制讓勞工在需要休養治療時，不用擔心雇主隨意給予不利處分，且全勤獎金不會因此歸零，更有安心請病假的保障。

縣府社會及勞動局長林志忠表示，依據《勞動基準法》第43條規定，勞工因疾病或其他正當事由得請假，但部分企業組織文化或管理制度受競爭及忙碌的經濟環境影響，導致雇主可能不願讓勞工隨意請病假，勞工也可能因懼怕衍生遭考績處分且失去全勤獎金等後續不利，導致身體不適、疲憊不堪也不敢請假，帶病上班除造成個人健康損害外，工作場所其他勞動者也有遭病菌傳染的風險，甚至影響整個職場衛生及安全。

社會及勞動處說明，政府已修正的勞工請假規則如下：一、請病假禁止不利處分，勞工1年內請普通傷病假未超過10日者，雇主不能因此而給予不利處分；即使病假超過10天，在進行相關人事考核時，雇主不能單以勞工請病假，而是要有合理的綜合考量；如果勞工因請普通傷病假而受不利處分，雇主對於該處分與請普通傷病假無關之事實，負有舉證責任，即使請病假超過10日，雇主於考核勞工表現時，仍應以工作能力、工作態度及實際績效等綜合因素評量，不得僅以請病假日數作為評斷依據。

二、明確請病假全勤獎金比例原則，為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，請病假扣發全勤獎金部分，以按請病假日數依比例計算為最低標準；例如全勤獎金3000元，該月30天請1天病假只能扣100元（即3000元*1/30），還是能領到2900元的全勤獎金。

林志忠提醒，依勞動部公告自元旦起，每月最低工資為2萬9500元，每小時最低工資為196元；如果雇主因新請假制度上路而調整勞動契約工資結構，例如將全勤獎金調整併入其他報酬項目，或取消全勤獎金等，除應與勞工協商並取得同意後才可辦理，也應一併注意最低工資規定。