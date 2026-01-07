6700號F-16V戰機夜航訓練失事　過往英姿曝光

▲圖為編號6700的F-16AM，傳出失事意外。（圖／記者陳煥丞攝）



記者柯振中／綜合報導

花蓮空軍基地機號6700的F-16AM戰機，6日晚間執行夜航訓練發生失事意外，上尉飛官辛柏毅緊急彈射，至今搜救工作仍在持續中。隨著進一步調查，這架戰機的歷史也隨之曝光，原先所屬是嘉義基地，不過經過性能提升後，改撥至花蓮基地。

性能提升後改撥花蓮基地

據了解，這架機號6700的單座戰機原先所屬是嘉義基地，經過性能提升以後，改撥至花蓮基地，戰機的機身鐘點為3894小時、發動機總時間則為5447小時。

▼花蓮空軍基地編號6700的F-16AM。（圖／記者陳煥丞攝）



時常支援各基地戰備任務

由於這架戰機的機況相當不錯，還常常支援包括志航、清泉崗、新竹與花蓮等基地的戰備任務，因此時常被航空迷拍攝下來。如今出了飛行意外，令航迷遺憾的同時，也希望能夠趕快找到辛上尉。

F-16V成軍來第二次失事

根據調查，我國現役的F-16戰機原是A/B BLK20型，近期完成構改，升級成F-16V。而這次已是F-16V戰機成軍以來的第二次失事，上次失事的紀錄是2022年1月11日下午執行飛行訓練時，嘉義基地機號6650的F-16V戰機，在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海雷達光點消失。

▼辛柏毅緊急彈射後失聯，目前搜救工作仍在持續當中。（圖／IDF經國號粉專提供）

