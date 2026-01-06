空軍F-16失事「飛官失蹤」！海巡署急派9艦艇搜索　救援畫面曝光

記者王兆麟、趙蔡州／花蓮報導

空軍飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛F-16戰機執行例行性訓練任務，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬海域突緊急彈射，行蹤不明，目前軍方、空勤總隊及海巡署均投入機、艦全力展開搜救行動，海巡署艦艇在漆黑的大海中破浪趕赴事發地點的影片也在網路上曝光。

海委會主委管碧玲6日晚間在臉書表示，花蓮海巡隊10095艇稍早已趕到現場，並施放海難測流浮標，希望能盡快找到辛飛官。影片可以看見，夜晚的大海漆黑一片，海巡署艦艇在洶湧的海浪中不斷前進，前方只能看見探照燈照出的微小區域。

▲海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵後，立即施放海難測流浮標（SLDMB）。（圖／海巡署）

海巡署緊急出動3艦6艇搜救 並聯繫周邊漁船、貨輪共同協尋

空軍F-16失事後，管碧玲第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動，10095、10078兩艘巡防艇趕到後，已立即施放海難測流浮標，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。

海巡署透露，現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達 6 至 7 級、陣風 9 級，浪高 3 公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

為擴大搜救範圍，海巡署同步聯繫距現場 10 海浬之馬紹爾籍貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋。海巡署強調，將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能盡早傳回好消息。