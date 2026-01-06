飛官辛柏毅失聯「親友不敢讓阿嬤知」！赴天后宮求媽祖庇佑

▲圖為花蓮空軍基地編號6700的F-16AM，今晚執行例行性訓練任務發生事故，上尉飛官辛柏毅失聯。（圖／記者陳煥丞攝）



記者柯振中／綜合報導

空軍上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16AM單座戰機執行夜航訓練，卻在花蓮外海失聯、跳傘逃生，事件引起極大討論，相關單位也大動作展開救援。消息經過發酵，傳回辛柏毅的家鄉澎湖，親友得知以後，還不敢讓辛的阿嬤知情，只能到湖西天后宮求媽祖保佑能逢凶化吉。

飛官剛度完蜜月就出事

根據調查，29歲的辛柏毅是來自澎湖的孩子，畢業於空軍官校108年班，父親則是退休員警。辛的妻子同樣是在空軍服役，2人婚後還未育有子女，近日才剛度完蜜月回台，怎料就發生失事意外，目前人還沒找到。

▲花蓮空軍基地編號6700的F-16AM傳出墜海事故，上尉飛官辛柏毅失聯。（圖／網友提供）



家鄉親友不敢讓阿嬤知

由於事件持續發酵，辛柏毅跳傘失聯的消息傳回澎湖家鄉，辛的親友得知消息，傷心地哭了起來，不過還不敢讓辛的阿嬤知道這件事情。

鄉親赴天后宮求媽祖保佑

許多鄉親聽聞消息後，冒著寒冷的天氣前往湖西天后宮拜拜，希望媽祖能夠保佑辛柏毅，讓辛能夠逢凶化吉。目前搜救工作仍在持續當中，由於東管處的YouTube即時影像有拍到事發海面，不少網友也在即時影像留言處集氣，希望辛上尉能夠平安歸來。