畫面曝光／24歲女騎士犁田撞小黃　機車瞬間變火球「燒成廢鐵」

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突發中心／新北報導

三重區中正北路、民生街口8日凌晨1時許發生一起驚悚交通事故，一名林姓女騎士（24歲）在路口左轉時，不慎撞上前方柯姓運將的計程車，結果機車疑似因為倒地後漏油，且零件摩擦產生火花，整輛機車瞬間變火球，燒成廢鐵！幸好林女沒被火勢波及，傷勢多為擦挫傷。至於，詳細的肇事責任，仍待進一步釐清。

▲騎士追撞小黃，機車瞬間起火燒成廢鐵 。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方調查發現，柯姓計程車駕駛準備下車查看林女傷勢時，發現整輛機車正起火燃燒，警消到場後，迅速將火勢撲滅，並將林女送醫，幸好她的傷勢為手腳多處擦挫傷，目前並無大礙。

三重分局交通分隊副分隊長楊茗訸表示，林姓女騎士疑似未保持行車距離，不慎撞上前方準備左轉的計程車，但機車疑似因倒地後漏油，且零件摩擦產生火花，導致整輛機車起火燃燒，雙方駕駛酒測值均為0，由於當時剛好是燈號轉換之際，疑似有闖黃燈嫌疑，將會調閱路口監視器釐清，全案依交通事故流程處理。

楊茗訸說明，從監視器可見，當時剛好有路人經過，趕快扶起騎士，所幸沒有被火勢波及，而女騎士當時也嚇到，後來員警抵達現場時立刻拿滅火器滅火，但整輛車都陷入火海，等到消防隊員抵達現場時才順利撲滅。

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