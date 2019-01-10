影／瑞芳台62甲匝道貨櫃車失控翻覆　男駕駛命危送醫

台北一對顏姓夫妻，喜愛登山活動，8日上午10時二人搭乘公車到雙溪區，沿雙泰公路登山至「三分二山」，過去夫妻二人曾沿這條古道走過一次，但未竟全功，這次心想一定要走完，不料因天候不佳，雨勢影響視線而迷途。直到晚間11點，因始終無法找到下山路徑，即忙撥打電話求救。