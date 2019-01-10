影／瑞芳台62甲匝道貨櫃車失控翻覆　男駕駛命危送醫

記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區四腳亭坑路上台62甲線西向匝道口，9日深夜11時許，一輛貨櫃車行駛中，疑因路況不熟，導致整輛車失控翻覆，路過民眾見狀趕緊打電話報案，警消獲報趕抵現場上前查看，發現50歲的鍾姓男駕駛受困車內，警消人員立即破壞車體進行救援，約半個小時將駕駛救出時，一度無呼吸心跳，救護車緊急送往基隆八堵礦工院急救後，駕駛已恢復生命跡象，目前轉往基隆長庚醫院救治中，事故原因仍待轄區警方進一步釐清。
▲▼ 瑞芳台62甲匝道貨櫃車失控翻覆，駕駛命危送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區四腳亭坑路上台62甲線西向匝道口，9日深夜11時許，一輛貨櫃車行駛中，疑因路況不熟，導致整輛車失控翻覆，路過民眾見狀趕緊打電話報案，警消獲報趕抵現場上前查看，發現50歲的鍾姓男駕駛受困車內，警消人員立即破壞車體進行救援，約半個小時將駕駛救出時，一度無呼吸心跳，救護車緊急送往基隆八堵礦工院急救後，駕駛已恢復生命跡象，目前轉往基隆長庚醫院救治中，事故原因仍待轄區警方進一步釐清。
▲▼ 瑞芳台62甲匝道貨櫃車失控翻覆，駕駛命危送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）
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