習近平拋出台灣方案　林淑芬：去X的ㄧ國兩制

▲林淑芬臉書貼文。（圖／取自臉書）

政治中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會於2日上午10點舉行。大陸國家主席習近平提出探索「一國兩制」台灣方案，表達願意同臺灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題開展對話溝通。總統蔡英文下午臨時發表談話回應指出，台灣絕不會接受「一國兩制」。民進黨立委林淑芬也在臉書以Hashtag寫下「去X的ㄧ國兩制」。

習近平上午提出5項對台原則，倡議探索一國兩制台灣方案，包括「和平統一」、「一國兩制」、「一中原則」、「融合發展」以及「心靈契合」，並且不承諾放棄使用武力，但主要對象是境外與台獨勢力，而非台胞。與以往不同的地方在於，這是習近平任內首次就對台動武有更進一步論述，清楚界定對象，「中國人不打中國人」。

蔡英文回應，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識」；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

對此，國民黨立委江啟臣表示，一國兩制從以前到現在，在台灣是沒有共識也不被接受，所以國民黨提出的是「九二共識，一中各表」，而中國大陸是「九二共識，一國兩制」。民進黨立委林淑芬也在臉書以Hashtag寫下「去X的ㄧ國兩制」。

民進黨立委王定宇則說，除非中國大陸願意尊重台灣人民的自由，台灣人有權利選擇自己的首領與人民代表，只要達到尊重，才有可能心靈契合。

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