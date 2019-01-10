收到15億光年太空訊號！「60次高密集」無線電波　科學家驚：有外星智慧

▲科學家再次接受到多次「快速電波爆發」（FRB）。（圖／路透社，示意圖）

國際中心／綜合報導

加拿大天文科學家最近發現來自15億光年太空深處的無線電訊號，由於這些訊號不斷爆發傳送，像是在告訴地球人什麼訊息一樣，讓科學家都相當好奇這些訊號想表達什麼，正在分析其狀況。目前尚未得知這些訊號的確切位置及訊息內容，但科學家相信這是揭穿「宇宙神祕面紗」的第一步：「15億光年外的太空應該有外星人！」

綜合外電報導，科學家們最近收到重複的無線電訊號，推測這些來自距離15億光年外的訊號，應該是外星生物傳送的結果，但目前尚未有任何證據指出確切的位置，也不知其內容；不過，這些訊號可能來自相同的信號來源。研究人員在短短3週內發現了約13次電訊爆發，也提供科學家大量新的數據，幫助尋找訊號的來源。

迄今為止，科學家檢測到60多個「快速電波爆發」（fast radio burst, FRB），其中有兩個訊號的內容和特性非常相似，幾乎一樣。這是科學家第二次接受到此類訊號，依舊不知快速電波爆發的起源，FBR的巨大能量可能來自黑洞或中子星碰撞造成，推測是銀河系外異常高能量的脈衝色散，但也有科學家相信這些信號很有可能是外星智慧的跡象。

「我們或許可以利用已知的重複FRB來解開這些宇宙謎題。」加拿大英屬哥倫比亞大學科學家史戴爾斯（Ingrid Stairs）認為，這些資訊很有可能表明宇宙外確實存在一些人類不知道的東西。研究人員在學術期刊《自然》（Nature）上發表論文寫，這些重複訊號很有可能意味著，地球人將會在太空找到「大量人口」（substantial population）。