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幕後／蔡英文臉書多了「鄉民語」　別懷疑！你留言總統有在看

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▲▼總統蔡英文臉書多了「鄉民語」的人味。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文臉書多了「鄉民語」的人味，用圖文呈現，並條列整理重點，讓讀者可以一目瞭然。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文自從回應中國國家主席習近平「吿台灣同胞書」，以及4位深綠大老之後，網路聲量大漲；近期她發臉書的頻率驟增，且用善用「圖、文」、條列呈現重點，更一改過去過於「官話」、「文青體」，而是用「加薪不用撿到槍」鄉民網路、白話用語等，來強調其基本態度跟立場，普遍被認為相較於過去的蔡英文，多了不少「人味」。

在九合一敗選後，蔡英文在對外發言上，做了相當程度的轉變，在採訪活動中，拿出許久未見的「烤肉架」（麥克風架），讓媒體有追問時事的機會；此外，也學習美國白宮，主動在府內舉行「迴廊談話」，除了主動拋出重要議題，也開放媒體提問。

在網路宣傳的模式上，蔡英文自從回應習近平的「吿台灣同胞書」，以及4位深綠大老之後，在網路上聲勢大漲，而她透過「圖、文」，且條列式列出重點，讓網路讀者可以一目瞭然，符合網路、手機載具的閱讀習慣，也方便社群上的轉傳與擴散。

▲蔡英文,減稅,分紅。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文臉書轉型。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

除此之外，蔡英文臉書上的用語也做了非常多的改變，她一改過去政令宣導、轉貼新聞稿、官話、文青體的模式，而是改成白話、網路鄉民用語等較接地氣的語句，在網路上有效產生共鳴，以及主流媒體在報導轉載的強度。

舉例來說，好比「加薪不用撿到槍」，就是網路用語，是電玩族跟網路族群的用語，意指「不用靠運氣」，就像是打電競被狂電時，希望撿到好武器的情境；另外，她也放入「人味」，好比：「減輕年輕人負擔，我們做到了」、「政府的財政狀況都是公開資訊，都google得到」等，幫助貼近民情。

此外，蔡英文每一篇的發文除了像「蔡教授」一樣，「條列式」整理出重點外，她也會整理一整天的幾件大事，好比1月8日晚上7時的貼文，她就整理了「當日4件事」，包括女醫師登報表達捍衛台灣信念、總統府原轉會22位原住民族代表發起連署、美國白宮發言人聲援台灣、接待友邦諾魯總統伉儷，讓網路讀者能快速知道國家一整天中與總統有關的幾件重要大事。

蔡英文臉書發文的頻率驟增，加上「加薪不用撿到槍」等網路用語，讓外界以為總統的小編是不是換人了，越來越幽默。但府方人士表示，幕僚都沒有變，不過蔡英文有更頻繁的跟幕僚討論重要議題，而在討論的過程中年輕幕僚也會拋出想法，等於這些貼文都是跟總統討論之後才彙整出的文字，也幾乎都是總統說的話，非全然是出於所謂的小編。

至於蔡英文的貼文越來越頻繁，府方人士指出，由於社群的週期很短，但重要的論述還是可以多講，目的是讓更多讀者可以看到；而幕僚們也會整理總統貼文底下的留言，甚至是私訊內容，不論是批評、建言、稱讚、鼓勵都會，只要讀者是有話想要跟總統說的，都會整理好給總統看。言下之意，在蔡英文臉書上留言或私訊的，不論是什麼建言，都很可能會被總統看見。

▼總統蔡英文臉書多了「鄉民語」的人味，也嘗試整理「一日4件事」，讓讀者可以一次看到整日與總統相關的重要議題。（圖／蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文臉書多了「鄉民語」的人味。（圖／蔡英文臉書）

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