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柯P挑戰「落拍的極限」...合唱學姐、陳思宇哀號：我是濫竽充數

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▲陳思宇競選歌曲發佈記者會，台北市長柯文哲到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳思宇競選歌曲發佈記者會，台北市長柯文哲到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」陳思宇9日晚間找來台北市長柯文哲、學姐黃瀞瑩，以及柯粉歌手白芯羽高歌競選歌曲《讓白色發光》。柯文哲一聽到要上台高歌馬上哀號，「我沒有卡拉OK就不會唱歌...」，一開口就挑戰「落拍的極限」笑翻全場，唱完還忍不住自嘲自己是濫竽充數。

陳思宇9日晚間舉辦《讓白色發光》競選歌曲發布記者會，陳思宇辦公室表示，詞曲創作人為郭晉豪，因相當認同柯市長的政見與理念，也支持陳思宇的參選初衷，因此改編了陳思宇的競選宣言，並邀請一樣同為柯粉的白芯羽以及學姐來演唱，期待透過朗朗上口的歌詞與好記得旋律，加深選民印象，提升能見度，並轉化為支持度。

歌曲幾乎都由白芯羽主唱，陳思宇、學姐則擔任合音角色，9日晚間正式公布歌曲，同時也邀請柯文哲一起現場高歌。柯文哲一聽到主持人點名上台，立刻苦笑表示自己沒有卡拉OK就不會唱歌，還頻頻向白芯羽求救一定要幫忙，一開口則是挑戰「落拍的極限」，幾乎沒有一個字跟在拍子上，搞笑又賣力的表現笑翻全場。

陳思宇受訪時笑稱大家既然能接受柯市長的歌聲，想必自己也沒問題，談及民進黨主席卓榮泰指出希望打一場沒有惡意謠言的選戰，陳思宇則回應強調自己打選戰本來就很有格調。

▲▼陳思宇競選歌曲發佈記者會，台北市長柯文哲到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：陳思宇,柯文哲,何志偉,陳炳甫,學姐

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