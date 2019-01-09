拜票遇阿嬤摔倒受傷...陳思宇化身「暖女」網友讚溫馨

▲陳思宇掃街遇阿嬤受傷前往協助。（圖／翻攝自網路）

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選剩下不到20天就要投票，台北市長柯文哲派出「柯家軍」陳思宇迎戰，面對藍綠對手夾擊，陳思宇勤跑行程衝人氣。有熱情柯粉志工每天跟著陳思宇一早七點就開始跑行程，9日在圓山捷運站拜票時正好遇上奶奶摔倒受傷，陳思宇上前關心暖舉被粉絲紀錄PO上網，讓網友大讚好溫馨。

支持者在柯文哲粉絲後援會臉書社團發文，內文寫道，他每天一大早就跟著陳思宇上街跑行程，「今天早上有一幕讓我覺得蠻溫馨的，七點多的時候，在圓山捷運站口，思宇去跟民眾打招呼。剛好看到一個啊阿嬤摩托車跌倒，整個人跌坐在地上爬不起來，思宇看到趕快跑過去扶他，站務人員也過來幫忙處理，推了輪椅來給阿嬤使用。」

內文指出，原來是阿公載阿嬤搭捷運，但卻不甚跌倒，好在後來傷口在站務人員協助下妥善處理，阿嬤順利搭上捷運。支持者大讚，「其實就是一個小插曲，但在我看來蠻溫馨的。有多少的人願意伸出援手去幫忙呢，思宇對老人家的關心大概源自跟她奶奶的相處吧。」

陳思宇暖舉被粉絲PO上網，陳思宇辦公室低調表示，其實就是拜票時的突發狀況，「思宇看到奶奶跌倒趕快幫忙，也請大家能多關心周圍的人。」掃街時化身「暖女」，被粉絲目擊PO上網，也讓支持者大讚超溫馨。