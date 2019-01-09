　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜票遇阿嬤摔倒受傷...陳思宇化身「暖女」網友讚溫馨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳思宇掃街遇阿嬤受傷前往協助。（圖／翻攝自網路）

▲陳思宇掃街遇阿嬤受傷前往協助。（圖／翻攝自網路）

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選剩下不到20天就要投票，台北市長柯文哲派出「柯家軍」陳思宇迎戰，面對藍綠對手夾擊，陳思宇勤跑行程衝人氣。有熱情柯粉志工每天跟著陳思宇一早七點就開始跑行程，9日在圓山捷運站拜票時正好遇上奶奶摔倒受傷，陳思宇上前關心暖舉被粉絲紀錄PO上網，讓網友大讚好溫馨。

支持者在柯文哲粉絲後援會臉書社團發文，內文寫道，他每天一大早就跟著陳思宇上街跑行程，「今天早上有一幕讓我覺得蠻溫馨的，七點多的時候，在圓山捷運站口，思宇去跟民眾打招呼。剛好看到一個啊阿嬤摩托車跌倒，整個人跌坐在地上爬不起來，思宇看到趕快跑過去扶他，站務人員也過來幫忙處理，推了輪椅來給阿嬤使用。」

內文指出，原來是阿公載阿嬤搭捷運，但卻不甚跌倒，好在後來傷口在站務人員協助下妥善處理，阿嬤順利搭上捷運。支持者大讚，「其實就是一個小插曲，但在我看來蠻溫馨的。有多少的人願意伸出援手去幫忙呢，思宇對老人家的關心大概源自跟她奶奶的相處吧。」

陳思宇暖舉被粉絲PO上網，陳思宇辦公室低調表示，其實就是拜票時的突發狀況，「思宇看到奶奶跌倒趕快幫忙，也請大家能多關心周圍的人。」掃街時化身「暖女」，被粉絲目擊PO上網，也讓支持者大讚超溫馨。

ET快訊
名醫豐富爆佛堂嘿咻小四　元配潰堤痛哭「不捨花心老公」
神人評比3大超商福袋「這家大勝」！小7開賣4分鐘完售
BIGBANG帳號非本人！改名蔡徐坤資源社超傻眼

關鍵字：陳思宇,柯文哲,何志偉,陳炳甫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

國巨12月營收月減15%　全年營收771億元創歷史新高

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所棄養！

國巨12月營收月減15%　全年營收771億元創歷史新高

農委會推翁震炘接北農總座？北市府：需先徵詢市府同意

退黨參選立委　陳筱諭：民進黨拋棄年輕人

黨主席首行程站台何志偉！卓榮泰：民進黨已檢討 席次一定要保住

看星星說話 高宇進、曾博笙聯展　李佳芬：實際行動關懷自閉兒

邦交國諾魯總統訪花博　盧秀燕陪同「聆聽花開的聲音」

影／林明溱談九二共識　正妹記者「眼球運動」超吸睛

習近平對台嗆一國兩制　44名國際學者聯名力挺蔡英文

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭　國際處長未上任就主動離開

甄珍「被代言」看新聞才知　朱學恒酸：高雄觀光局透過電視網路放話

400億元紅包哪裡來　宅神財政部臉書小編筆戰

國巨12月營收月減15%　全年營收771億元創歷史新高

全宇、葡萄王在大馬合資新公司　搶攻東協保健品市場

人妻3500賤賣「阿嬤級醃製罐」！他一看超不妙：裡面骨灰呢　網笑尬併軌

直飛北九州！好吃好逛的溫泉小鎮　「湯布院」散步散策

債券ETF躍居存股族新寵兒　Fed放慢升息步調這2種債券拚出頭

4歲童尿床遭虐死　狠母「平底鍋狂毆」到凹陷還卸責：大女兒打的

影／24歲羞澀女特警爆紅　萌回記者：我不知道耶，這是我嗎？

節能低碳省油高效率　基隆首度引進油電資源回收車

格鬥訓練見健身器材太少　館長霸氣捐警局近200萬器具

政治熱門新聞

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

「冷泉加熱說」惹議　文史工作者..

蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅

快訊／余天代表民進黨參選新北立..

低薪紅包惹議！他酸：年薪破百靠..

網友製擋泥板　高嘉瑜羞喊：不要..

吳敦義密會民視老董　金主獻策「..

口譯哥月薪近270K　羅智強：..

不敗女神等5大咖　接班高市代言..

國民黨：4月決定人2020總統..

李佳芬認為　潘恆旭是行銷專業

遭爆「館長冷回應」　童仲彥：我..

從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆..

更多熱門

相關新聞

橘貓「打噴嚏瞬間」撞臉柯P網笑噴

要是被主子發現有這張照片就完蛋了！台中橘貓「Cooper」這天不小心在奴才面前打了個大噴嚏，卻被拍下了這張超級崩壞照，極其準確的瞬間看起來超生動，奴才將這張照片上傳到臉書貓友社團後，網友看了紛紛異口同聲表示，「超像柯文哲！市長好！」

王世堅斷定：蔡英文一定會幫韓國瑜

柯P行動競總「改版登場」！陳思宇喊話粉絲：幫思宇、市長加油

王金平鋪路2020　柯P：我到現在沒有準備

「利益迴避」不進財委會　陳思宇喊話何志偉跟進

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨乳老師

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面