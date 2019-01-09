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王世堅斷定：蔡英文一定會幫韓國瑜 「高雄成功代表中央成功」

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▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

「大柯黑」台北市議員王世堅面對台北市長柯文哲態度強硬，但對於高雄市長韓國瑜卻是頻頻釋出善意，日前才讚賞韓國瑜有骨氣，9日早上又在臉書表示，「高雄發展成功，也是代表蔡英文中央執政的成功」，還斷定總統蔡英文及中央政府一定會幫助韓國瑜。

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出「習五點」並定調「九二共識」，總統蔡英文強硬回應，強調「不接受九二共識」、「反對一國兩制」。小英明確指出否認九二共識，但高雄市長韓國瑜卻要用九二共識與大陸交流，王世堅日前表示，他認為中央政府一定會幫韓國瑜，甚至讚韓國瑜，「其實很有骨氣」。

王世堅9日又在臉書發文，他表示，「阿堅認為基於中央與地方之間政府合作，蔡英文總統與中央政府一定會幫助韓國瑜，因為韓國瑜是高雄市長，幫助韓國瑜就是幫助高雄市民，幫助高雄市發展。」

王世堅指出，如果大家認為民進黨政府會因為政黨不同而不幫韓國瑜，那就是在幫韓國瑜未來不利打預防針，「是在幫韓國瑜找藉口！」他說，「阿堅相信，以韓國瑜的骨氣他是不會接受這樣的說詞！而且中央與地方合作，當高雄發展成功，也是代表蔡英文中央執政的成功！」

文章中王世堅也提出自己的兩岸態度，他表示，「台灣是一個民主多元的社會，任何從政者、任何的民眾要提什麼樣的政治看法，我們都尊重。我們今天是反對中國共產黨強迫說台灣是中國的一部分，除此之外，台灣人與中國人並無任何敵對的淵源，我們不必互為仇敵！」

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關鍵字：柯文哲,王世堅,韓國瑜,蔡英文

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