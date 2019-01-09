屏東南勢湖溪驚見全裸女屍　家人上午才報案協尋

▲海巡人員枋山南勢湖溪出海口處理大體情形。

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉南勢湖溪出海口8日下午發現一具女性浮屍，海巡署第八巡防區指揮部獲報派員前往了解，發現她全身赤裸，沒有明顯外傷，在岸邊找到她衣服，經在場會同的枋寮警分局員警連繫，確認是上午屏東警分局受理協尋的王姓婦人，不排除輕生，已報請檢察官驗屍，釐清死因。

海巡署第八巡防區指揮部於年1月8日下午15時許，接獲118專線轉屏東縣政府消防局通報，表示民眾在枋山鄉台1號道旁的南勢湖溪出海口北岸，發現一具女性遺體。

▲海巡人員將女性大體送往冰儀館，報請檢察官驗屍▼

該指揮部隨即通報第六岸巡隊第二機動巡邏站線上巡邏組前往處理，並通報鄰近的枋山及加祿堂安檢所派員支援，8位岸巡人員抵達現場後發現該死者全身赤裸且外觀無發現外傷，並在岸際週遭發現她的衣物。

經現場的枋寮分局加祿堂派出所員警表示，該死者與屏東分局崇蘭派出所昨日所受理失蹤人員王姓婦人特徵相同，經聯繫家屬到場協助指認，確定為失蹤的王姓婦人。王婦家人表示，死者去年底因罹癌而患有憂鬱症且定期在服用藥物治療，不排除輕生。第六岸巡隊司法小隊已報請屏東地檢署相驗，以釐清死因。

南部分署第六岸巡隊呼籲，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之協助，才能避免不幸的意外發生。

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