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蛋價創20年新高！網驚「早餐店都不賣」　家樂福、愛買：常溫蛋漲3元

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雞蛋示意圖，新LOGO版。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

▲雞蛋自1998年以來，創下新高歷史價格記錄。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

由於農曆年即將到來，讓雞蛋需求量大增，不過現在市場不僅傳出缺貨，其價格更創20年新高天價，一斤成本價漲到38元，零售價則飆到45元，甚至還有網友說到早餐店想吃個荷包蛋，沒想到卻被店家告知「不賣蛋了！」因為蛋太貴一箱就要860元。

最近市場傳出鬧蛋荒，價格因此水漲船高。農委會表示，目前產地價格一台斤33.5元，今天又漲3元，33元是從去年9月開始，以漲價後來看，變36.5元，換算一公斤為60.8元，根據農委會畜產品「產地農場價格」，雞蛋創下自1998年1月有數據以來，20年新高價格。

其中，還有網友分享指出，日前他到早餐店點了荷包蛋，但卻被店家告知現在沒有賣蛋，理由是雞蛋一箱就要860元，所以一顆賣7元，店家根本沒賺頭，「哇靠！一箱860，一斤不就快50元了嗎？一個生活必需品竟然漲那麼多？」而其他網友也對雞蛋漲價超有感，甚至還有人說附近早餐店今年已經漲到一顆蛋15元了。

▲▼雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

對於蛋價飆漲，農委會則表示，確實目前有缺蛋、價漲情形，主要有2個因素造成，氣候變化大、需求量增，現在一天缺100萬顆。由於蛋屬自然生產，不可能加速生蛋，目前因應做法會暫時不淘汰蛋雞，預計價格和缺蛋情況，農曆年前的前2週就會回穩。

至於量販業者家樂福則指出，其實每年過年前都會有雞蛋缺貨狀況，不過今年因連續假期又遇冬天氣候不穩定而影響雞蛋產量，目前在價格部份部分小漲3元，像是洗選白鮮蛋價格從52漲價到55元，供貨量約減少2成，但在非籠飼雞蛋與冷藏蛋部分供貨正常，且佔賣場內大宗，冷藏蛋部分還有9折特惠，所以消費者對於價格波動感受還好。

另外，愛買則說，目前賣場的價格跟貨量都算穩定，但是有一款常溫低價蛋漲了3元，建議消費者還是選擇價格較穩定的冷藏蛋，像是最近還有木崗高品質冷藏蛋10入特價2盒178元，以及阿嬤的蛋營養紅鮮蛋8入特價2盒99元等促銷優惠。

▲▼大賣場、量販店。（圖／本報照）

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