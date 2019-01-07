三商巧福漲價「牛肉麵貴5元」！神人揭35年不倒5大特點...網讚：中肯

▲三商巧福悄悄調漲部分商品售價。（圖／示意圖／取自粉絲頁）



消費中心／綜合報導

因應基本工資月薪調漲，不少業者紛紛調漲售價。其中，知名牛肉麵連鎖店三商巧福日前也在官網貼出公告，指出由於營運成本增加要漲價，漲幅約為4%左右，以招牌的原汁牛肉麵為例，從110元變115元，貴了5元。

知名連鎖牛肉麵店「三商巧福」創立至今約35年，道地的湯頭與肉塊是很多饕客從小吃到大的味道，因此每到用餐尖峰時段，店內總是座無虛席。不過，由於營運成本關係，繼2017年漲價後，自2019年1月1日起再度宣布部分商品調漲價格。

三商巧福這次調漲部分商品5元，包含原汁牛肉麵從110元變115元；半筋半肉牛肉麵從120元變125元；牛三寶牛肉麵從125元變130元；另外，蘭州雙寶牛肉麵則從145元調漲為150元等。

不過，即使三商巧福漲價，仍是有一批死忠愛好者支持。除了那酸菜可以無限吃外，日前更有神人分析為什麼三商巧福能屹立不搖35年5大原因，包含速度快、品質穩定、環境衛生冷氣涼爽、使用美國牛肋條等。

網友分析指出，三商巧福依然屹立不搖第一點原因是「速度快」。他認為平常客人不多，點完餐沒多久就送上來，比起其他老字號的人氣牛肉麵，每次用餐還必須排長長的人龍隊伍，等待時間較長。第二點則是「品質穩定」，因中央廚房供餐，各分店味道差不多，不容易踩雷。

至於第三點為「價格適中」；而第四、第五點分別是「環境衛生冷氣涼爽」、「使用美國牛肋條」。網友認為普遍牛肉麵店的肉塊或牛腱肉口感偏柴，但三商巧福的肉質至少鮮嫩多汁。此外，網友也舉例，如果到外地出差只有30分鐘打理吃飯時間，要選擇不熟悉的牛肉麵攤，還是快速的點完餐舒舒服服的吹冷氣五分鐘後吃麵？答案可想而知。

對此，許多網友認為分析十分中肯，「上次我一進門，麵就放在桌上了」、「真的！水準線」、「救援王」、「麵條也算中規中矩的合格」；部分網友則表示，三商巧福厲害的地方是酸菜，因此每一次都是衝著酸菜去消費。