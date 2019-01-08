拿坡里披薩也要漲價了！外帶、外送調漲10元　網淡定：先吃炸雞壓驚

▲拿坡里披薩也要漲價了！(圖／翻攝自官方粉絲頁)

消費中心／綜合報導

因應基本工資月薪調漲，不少業者紛紛調漲售價，包含連鎖手搖飲如珍煮丹、樺達奶茶、一芳台灣水果茶，以及知名魯肉飯鬍鬚張還有知名牛肉麵連鎖店三商巧福等。而現在連拿坡里披薩也傳出要漲價了！

連鎖披薩業者拿坡里預計從1月10日起，開始調漲外帶、外送披薩價格各10元，像是大披薩原價259元，調漲後的價格為269元；而小披薩原價159元調漲後變成169元；另外，外送部分，大披薩原價319元漲為329元；小披薩原價219元漲價為229元等。至於炸雞沒有調漲。

至於知名牛肉麵連鎖店三商巧福日前也在官網貼出公告，指出由於營運成本增加要漲價，漲幅約為4%左右，以招牌的原汁牛肉麵為例，從110元變115元，貴了5元。

知名連鎖牛肉麵店「三商巧福」創立至今約35年，道地的湯頭與肉塊是很多饕客從小吃到大的味道，因此每到用餐尖峰時段，店內總是座無虛席。不過，由於營運成本關係，繼2017年漲價後，自2019年1月1日起再度宣布部分商品調漲價格。

三商巧福這次調漲部分商品5元，包含原汁牛肉麵從110元變115元；半筋半肉牛肉麵從120元變125元；牛三寶牛肉麵從125元變130元；另外，蘭州雙寶牛肉麵則從145元調漲為150元等。

對此，三商餐飲指出，由於牛肉進價一直上漲，加上基本工資調漲，因此這次調漲三商巧福跟拿坡里價格，並非單一因素，而是整體營運成本都在增加。不過，有些品項也沒有調漲，像是三商巧福的牛肉炸醬麵和紅燒排骨麵飯，還有拿坡里的炸雞等。

而網友看到拿坡里披薩調漲價格則反而淡定說，「頂多吃炸雞」、「本體是炸雞」、「先吃一桶炸雞壓壓驚」、「除了披薩以外其他都是本體」。

另外，鬍鬚張自元旦起也從77項產品中，調漲其中蔬菜類、湯品甜點類、肉類、便當類等47項產品價格，平均調幅5％。