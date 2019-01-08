盤點量販人氣爆棚「話題零食」！買這款竟然還免費送美國神仙牛肉

▲量販過年檔期出現不少話題零食，吸引網友矚目。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

去年零食界吹起聯名風潮，引發網友嘗鮮風潮，而這股話題零食魅力，也接著在各大量販過年檔期中繼續延燒，像是家樂福推出的可樂果聯名新馬辣新口味，甚至還主打買餅乾送一份美國神仙牛肉。而愛買則引進了台灣人熱愛的鹹酥雞口味乖乖，一天就可賣破千包。

家樂福今年過年檔期與廠商合作推出不少創意口味的大包裝零食，包含與新馬辣聯名的可樂果，以及胖老爹蒜香起司口味、Hershey’s卡滋爆米花、等，甚至連長榮航空商務艙限定的米菓也有販售。另外，品客洋芋片則推出花枝炒麵等新口味，預計能吸引不少愛嘗鮮的消費者購買。

其中，與新馬辣聯名的可樂果，還推出能用包裝上的截角優惠卷，至新馬辣門市消費即可免費兌換一份美國Prime頂級神仙牛肉。而愛買除了推出鹹酥雞口味乖乖外，熱銷第一的Healthy plus堅果也推出鹹蛋黃口味，都很適合過年買來與一家人共享。

愛買指出，今年過年檔期推出上千項年貨零嘴，其中包含五成異國新品讓消費者嚐鮮，像是出國必買的新加坡鹹蛋黃魚皮/薯條、泰國牛奶片、日本京畿明太子海苔、馬來西亞經典零嘴魔法老爹原味/洋蔥/BBQ/起司/香辣洋芋片、日本一口起司帆立貝等。

自即日起至2/12止，愛買春節檔期強勢開打，其中1/12、1/13、1/19、1/20連續兩周周末，還推出快樂購會員單筆消費滿2000享9折優惠，以現金抵用券贈送、最高送300；且刷指定信用卡（遠銀/花旗/中信/台北富邦/玉山/永豐/新光/凱基/陽信/土地銀行）再加送100元現金券。

至於家樂福則是自即日起至2/12止開跑過年檔期，並結合量販、超市、線上購物三個通路，一口氣推出零食、禮盒、乾貨、生鮮等上萬支年貨商品，折扣下殺3.7折起。其中，年菜預購滿1500元還送100元、指定家用紙類商品滿888元再送168現金折價劵等。