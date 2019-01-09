雲端最前線／400億撒幣被罵翻　政院踩煞車年前紅包飛了

新聞節目中心／綜合報導

日前行政院將發放400億經濟紅利紅包的議題，引起社會議論。對此，總統蔡英文表示，應該多照顧弱勢者，目前方案都還在研議，她認為不必操之過急，審慎從長計議。另外，前立法院長王金平傳出密宴韓國瑜，爭取「韓流」為參選2020總統鋪路。對於是否找韓國瑜幫忙？王金平則說，「不用再談什麼啦！該怎樣就怎樣」。《雲端最前線》9日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾沛君、台北市議員李柏毅、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文加深度探討2020趨勢走向。

▲總統蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

由於蔡英文在元旦談話中提到，要求將稅收超收紅利分享給弱勢，傳出政院將花費400億預算補助月薪3萬元以下的民眾，引起眾多討論。對此，蔡英文強調，這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張，因此政府的回應速度要更快些，但無論如何，關心跟照顧弱勢的心情沒有變，大家說經濟成長無感，就是分配出了問題，「我們今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式。政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環。」

此外，國民黨在九合一選戰上大獲全勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大位。身為熱門人選之一的前立法院長王金平，將在下周發表新書《橋》，有黨內人士透露，出書是參選總統的前哨戰，王金平參選2020勢在必行。

▼王金平。（圖／記者李毓康攝）



對於是否提早表態參選，王金平則說，為什麼一定要提早說呢？到時候領表登記提名，「那時候就可以了」。至於黨內是否要用「全民調」產生總統候選人？王金平強調，「尊重黨中央的決定，黨應該會做很適當的處理吧，他怎麼處理我們怎麼接受」。

不過，值得關注的是，王金平在去年選戰中扮演關鍵輔選角色，不但成功翻轉高雄局勢，更在韓國瑜就職隔天專程南下拜會，下周又將到高雄舉行感恩餐會，2人密集見面，是否為參選總統鋪路，爭取並結合「韓流」支持。《雲端最前線》9日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾沛君、台北市議員李柏毅、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文加深度探討2020趨勢走向。

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