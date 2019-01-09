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44位國際學者公開信「挺蔡英文」！籲台灣人團結抗北京威脅

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▲▼總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

▲學者公開信力挺總統蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

國際中心／綜合報導

44名國際學者專家、前政府官員等人今日發表一封公開信，並投書媒體，內容力挺蔡英文總統的主張，並稱讚岐回應習近平談話是正確反應。公開信中，學者們也呼籲不同政治立場的台灣人民，了解並共同對抗中國威脅，以免讓北京有分化台灣社會的機會。

來自美國、加拿大、英國及澳洲等國的學者、作家以及前政府官員一同聯名發表公開信，以「享有民主的台灣人民加油！」為題。學者們在信中指出，他們歷經幾十年見證並讚賞台灣的民主轉型，希望藉由這封公開信向台灣人民表明，「在台灣歷史的關鍵時刻，我們認識到台灣應保持團結與持續的急迫性。」

信中提到，在過去兩年，中共不斷壓縮台灣的國際空間，以擴充軍力作威脅，造成台灣未來只有納入威權體制的中國的印象，而這些壓力在中國國家主席習近平2日發表談話表示「台灣問題是中國內政」、「依『一國兩制』完成統一是未來唯一選項」等語後，達到新高點。

不過隨後蔡英文總統強調，絕大多數台灣人民強烈反對「一國兩制」，她主政的政府從未接受所謂的「九二共識」。同時蔡總統還說明，她主張的「台灣共識」是基於「四個必需」，其中包含中國必需接受中華民國（台灣）存在的事實，和必需尊重台灣二千三百萬人民對自由與民主的堅持。

對於蔡總統的言論和主張，這些學者們深信是「正確反應」，並稱讚「如此反應也顯示出蔡總統在面對共產中國日增的威脅下，所展現的穩健與盡責的領導能力」。學者們也表示，對於台灣人民「抗拒中國威脅、衛護民主制度的勇毅立場感到欽佩。」

不過信中提到，他們相當擔心北京近期採取的散佈謠言顛覆技倆，這很可能導致台灣內部播下部分裂與混亂的種子，造成北京列為對台灣動武之藉口的內部動亂。也稱讚蔡總統對強鄰侵略性霸淩所作的果決與鎮定回應，己贏得其他國家的尊敬。

信中最後寫道，「台灣正處於前所未見的十字路口。它的生存正受中華人民共和國的威脅」。因此若是不同政治立場的台灣人民不了解這項威脅，依舊爭紛如常，將給手段高壓的北京領導人有機會分化台灣社會，使台灣被納入中國日益變成不可避免，「我們呼籲台灣人民看清未來作為自由與民主國家，成為國際社會完整與平等成員的前景」。

替這封公開信聯名的學者包括美國智庫「國際評估暨戰略中心」未來亞洲計畫主任譚慎格（John Tkacik）、前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William Stanton）、楊甦棣（Stephen Young），紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）、丹麥組織「台灣角」（Taiwan Corner）主席麥可丹尼爾森（Michael Danielsen）等人。

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關鍵字：學者,公開信,蔡英文,習近平,兩岸

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