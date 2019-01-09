金正恩「訪華」　環時：各方應視中國為半島無核化的助推者

▲金正恩與李雪主。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

北韓領導人金正恩日前對中國進行訪問，這是他自去年3月以來第4次訪華。大陸官媒《環球時報》8日發社論表示，「我們希望美國和韓國準確認識中朝發展友好關係對推動半島無核化的建設性意義」，「各方應堅定地視中國為無核化進程的助推者」，另外，華盛頓應及時跟進形勢，並努力推動更大成果的形成。

有外媒指出，金正恩開啟第四次訪華時，正值中美貿易工作組在北京舉行磋商，中國是否在藉金正恩訪華影響中美談判呢？社論強調，「從這個角度想問題的中國人要比這樣想的美國人少得多，而且中國幾乎沒有嚴肅的戰略學者會這樣考量」。

社論認為，金正恩在新年講話中再度提到朝鮮致力於經濟建設，提高人民生活水平，相信這一計劃會影響到該國對整個外部世界的態度，「我們希望美國和韓國準確認識中朝發展友好關係對推動半島無核化的建設性意義」，由於「平壤最缺的是國家安全的信心，而緊密的中朝關係是朝鮮安全感的首要國際來源」。

▲據信是金正恩乘坐的黑色轎車，8日在戒護下駛離北京車站。（圖／達志影像／美聯社）

「沒有中國的支持和鼓勵，半島無核化進程幾乎不可能以和平的方式推進下去，因此各方應堅定地視中國為無核化進程的助推者」。社論說，「美朝改善關係並且商談雙方都能接受的無核化及和解路線圖，是中方願意看到的」。

當然，華盛頓為加快無核化，自己該盡的責任，該支付的成本，都應該去做，而不應指望中國幫助它盡義務；還有「部分美國輿論更希望中國用嚴厲對待朝鮮來配合美國當下的半島戰略，這無論從哪個角度都說不通」。社論提到，「平壤一直對華盛頓能夠守信保持著很深的疑慮，而消除這種疑慮不是川普政府口頭許些諾言就能做到的，華盛頓需要行動」。

換句話說，當前的半島局勢綜觀來說是很積極，現在那裡沒有核試驗和彈道導彈試射，也沒有了朝鮮與美國相互的極限威脅，這在川普上任之初是不可想像的。社論呼籲，「華盛頓應當很珍惜來之不易的成果，及時跟進形勢的發展，在堅決防止倒退的基礎上努力推動更大成果的形成」。

▼胡侃。（圖／翻攝微博／胡錫進）