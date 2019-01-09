可愛東京女孩Mana放棄「日本高薪」來台原因曝光　網：其實不算高耶

▲Mana之前在東京一家貿易公司上班。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube／下同）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問從東京來台灣打工的Mana，她原本在日本有新台幣6萬多元的高薪，但為何會放棄持打工度假簽證到台灣，「我這麼做是有原因的」。有網友則說，「6萬多台幣約20萬円吧，其實在日本不算高薪，便利店時薪都1千多円了。」

Mana說，之前在一家貿易公司上班，客人主要都來自亞洲，工作是確定國與國之間的訂單不會出問題，上班時間周一到周五早上8點半到晚上8、9點，一個月至少周六要加班一次。

Mana表示，在日本，通常問對方的薪水和房租都是非常無理的。她透露，當時的月薪約台幣6萬多元，且跟爸媽住所以免房租，「非常滿意當時的薪水，但對長時間的壓力逐漸倦怠因此辭職，因為到頭來我並不快樂，金錢不該是一切。」

▼Mana說，希望在台灣這一年可來重新尋找人生的意義。

Mana上網查東京沒客廳最便宜的小套房約新台幣1萬3258元，一盤義大利麵約新台幣304元，東京很棒又超級方便，很多人嚮往，「但對土生土長的東京人來說，我需要改變，我想要離開去看看世界，這就是我為什麼選台灣。」

Mana指出，第一次到台灣旅遊是2013年，在台北玩得非常開心，從人到美食、從氛圍到步調，希望可以用這一年來重新尋找人生的意義，「因為不覺得我在日本有時間這麼做，在台灣我可以享受跳舞，嘗試新的食物，跟不同的人交朋友。」

Mana說，休息是為了走更長遠的路，「有時候你必須離鄉背井，才能學會珍惜家鄉的好。我非常享受我在台灣的所有體驗，我會一直努力向前，直到找到人生目的。」

對此，有網友認為，「6萬多台幣約20萬円吧，其實在日本不算高薪，便利店時薪都1千多円了，有些店另外補助交通費（就算你騎自行車上班也可以補助電車費）。日本外食超貴，要省錢就得自炊。」也有人說，「6萬多的台幣換算成日幣...而且是在東京，若非是住家裡，否則這樣的薪水會很辛苦啊﻿。」