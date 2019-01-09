川普的大計畫！　從數字一次看懂「美墨邊境高牆」建造進度

▲ 川普在全國電視演說中強調美墨邊境有多危險、為什麼堅持築牆計畫。（圖／路透）

記者林書荷／整理報導

美國總統川普於美東時間8日晚間9點（台灣時間9日上午10點）發表全國電視演說，內容強調美墨邊境有多危險、為什麼堅持築牆計畫。由於這道牆的經費談不攏，美國聯邦機構至今已停擺第18天。《紐約時報》整理出美墨邊境圍牆目前的進度：

．美墨邊境全長1954英里（約3145公里）

．川普說，想要築起一道1000英里（約為1609公里）的混凝土或鋼製牆，也命人製造了8個模型。

．目前，這道牆還沒築起，國會沒有批准經費。

▼ 川普政府想要築起一道1000英里的混凝土或鋼製牆。（圖／達志影像／美聯社）

．川普上任前，美墨邊境已有654英里（約1053公里）的屏障和柵欄，由多種不同材質、形式構成。

．川普上任後，這些屏障和柵欄的長度沒有增加，不過有翻新一些舊的部分。

▼ 美墨邊境目前的屏障由多種材質和形式構成。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



．美國國土安全部指出，國會已經批准以現有的設計，建造、翻新124英里（約200公里）的邊界屏障。

．國會批准的124英里當中，有40英里（約64公里）的翻新工程已經完成或正在進行，另有61英里（約98公里）的工程預計在2019年展開。

．今年2月，額外14英里（約22.5公里）的新屏障會開工，這將是對現有美墨邊境屏障的首次延伸。

▼ 川普表示，美國沒有空間容納非法移民。（圖／路透）



川普在演說中表示，「我的美國同胞們，今晚我要與你說話，因為南部邊境的人道主義和安全危機日益嚴重。女人與小孩是最大的受害者，我命中注定要來終結這場悲劇。」「所有美國人都遭到不受控的非法移民制度傷害，這會耗損公共資源，也會降低就業和工資。」「我們沒有空間容納他們（非法移民）了，我們也無法及時將他們送回國。」

川普從競選期間就放話要蓋一道「又大又美麗的牆」，也聲稱墨西哥政府得付錢。當局2017年10月公開8道高牆樣品，高度約在5公尺到9公尺之間，比目前邊境的屏障高上2至3倍。美國邊防巡邏隊聖地亞哥部門副巡視主任羅伊．維拉雷亞爾（Roy Villareal）表示，邊境原有的基礎建設已使用超過20年，必須改進。

▼ 參議院少數黨領袖舒默、眾議院議長裴洛西針對川普演說做出回應。（圖／路透）



川普曾要求，美墨邊境的高牆會是透明的，如此「美國人才不會被從墨西哥境內丟過來的毒品砸到」。他在今日的演說中更表示，「今年會有更多美國人死於毒品，將超過整個越戰中死亡的人數。」而《衛報》事實查核則指出，邊界圍牆不會阻止毒品走私客、美國公民也可能是危險的罪犯。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，總統選擇散播恐懼，但「我們想從事實著手。」

▼ 美墨高牆的各式樣品。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

